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Gegen Zweitligisten: Sieg und Niederlage für Hartberg

Hartberg empfängt rund eine Woche vor dem Cup-Auftakt zuhause die Vienna und Voitsberg. Dabei gibt es eine Niederlage und einen Sieg.

Gegen Zweitligisten: Sieg und Niederlage für Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Semierfolgreicher Testspiel-Tag für Hartberg!

Im ersten Duell des Tages können sich die Steirer 2:0 gegen First Vienna durchsetzen.

Bereits in der zweiten Minute geht der Gastgeber durch Konstantin Schopp in Führung, ehe Marco Hoffmann kurz vor der Pause (44.) einen Elfmeter zum 2:0 verwandelt.

Nach der Pause hält zudem der Hartberger-Schlussmann Lukas Maric einen Strafstoß der Wiener.

Niederlage gegen Voitsberg

Im zweiten Test musste sich der Bundesligist gegen den Aufsteiger in die zweite Liga, Voitsberg, 0:2 geschlagen geben.

Für Hartberg wird es am 26. Juli in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen den SC Imst erstmals ernst.

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