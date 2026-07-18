Gegen Zweitligisten: Sieg und Niederlage für Hartberg

Semierfolgreicher Testspiel-Tag für Hartberg!

Im ersten Duell des Tages können sich die Steirer 2:0 gegen First Vienna durchsetzen.

Bereits in der zweiten Minute geht der Gastgeber durch Konstantin Schopp in Führung, ehe Marco Hoffmann kurz vor der Pause (44.) einen Elfmeter zum 2:0 verwandelt.

Nach der Pause hält zudem der Hartberger-Schlussmann Lukas Maric einen Strafstoß der Wiener.

Niederlage gegen Voitsberg

Im zweiten Test musste sich der Bundesligist gegen den Aufsteiger in die zweite Liga, Voitsberg, 0:2 geschlagen geben.

Für Hartberg wird es am 26. Juli in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen den SC Imst erstmals ernst.