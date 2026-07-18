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LIVE-Stream: Testspiel LASK - Fortuna Düsseldorf
Vor dem Saisonauftakt testet der österreichische Doublesieger gegen den Zweitliga-Absteiger aus Deutschland. Das Spiel im kostenlosen Live-Stream:
Zum Abschluss der Saison-Vorbereitung gegen einen Traditionsklub!
Der LASK trifft im letzten Testspiel vor Beginn der Pflichtspiele auf Fortuna Düsseldorf (ab 15:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Der sechste und letzte Test stellt die Generalprobe für das bevorstehende Cup-Erstrundenduell mit Kalsdorf dar.