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LIVE-Stream: Testspiel LASK - Fortuna Düsseldorf

Vor dem Saisonauftakt testet der österreichische Doublesieger gegen den Zweitliga-Absteiger aus Deutschland. Das Spiel im kostenlosen Live-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Zum Abschluss der Saison-Vorbereitung gegen einen Traditionsklub!

Der LASK trifft im letzten Testspiel vor Beginn der Pflichtspiele auf Fortuna Düsseldorf (ab 15:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Der sechste und letzte Test stellt die Generalprobe für das bevorstehende Cup-Erstrundenduell mit Kalsdorf dar.

LASK - Fortuna Düsseldorf im LIVE-Stream:

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