LIVE-Stream: Testspiel LASK - Fortuna Düsseldorf

Zum Abschluss der Saison-Vorbereitung gegen einen Traditionsklub!

Der LASK trifft im letzten Testspiel vor Beginn der Pflichtspiele auf Fortuna Düsseldorf (ab 15:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Der sechste und letzte Test stellt die Generalprobe für das bevorstehende Cup-Erstrundenduell mit Kalsdorf dar.

LASK - Fortuna Düsseldorf im LIVE-Stream: