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Entscheidung um neuen WAC-Kapitän gefallen

Lange war unklar, wer die Nachfolge von Dominik Baumgartner als Kapitän bei den Wolfsbergern antritt. Nun hat sich der WAC festgelegt.

Entscheidung um neuen WAC-Kapitän gefallen Foto: © GEPA
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Mit Dominik Baumgartner verließ den WAC nach der abgelaufenen Saison nicht nur ein Leistungsträger und Führungsspieler, sondern auch der langjährige Kapitän der "Wölfe".

Seitdem war die Stelle vakant. WAC-Trainer Thomas Silberberger ließ sich mit seiner Entscheidung Zeit, nun hat er seine Wahl jedoch getroffen.

Beim Teambuilding am vergangenen Sonntag soll er seiner Mannschaft die Personalentscheidung mitgeteilt haben. Das berichtet die "Krone".

Nicolas Wimmer wird Kapitän

So soll Routinier Nicolas Wimmer - wie erwartet - auf Dominik Baumgartner als Kapitän nachfolgen und künftig in dessen Fußstapfen treten.

Der Innenverteidiger vertrat den 29-Jährigen bereits in der letzten Saison als Mannschaftsführer und galt als logischer Nachfolger des jetzigen Polen-Legionärs. Als Wimmers Ersatz fungieren Markus Pink und Simon Piesinger.

Wimmer wechselte 2024 von Austria Klagenfurt ins Lavanttal, wo der 31-Jährige bisher 72 Pflichtspiele bestritt.

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