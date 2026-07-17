-
Die Argentinien-ViertelstundeAnsakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Kurt ZöchlingStammtisch
-
Ist Spanien jetzt unschlagbar?Ansakonferenz
-
ÖFB 2030: Wer steht in der WM-Startelf?Ansakonferenz
-
Die ersten Bundesliga-Trikots sind da!Ansakonferenz
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter StrublStammtisch
-
WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?Ansakonferenz
-
Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Fritz StuchlikStammtisch
Test-Siege für Ried und WAC - WSG unterliegt Traditionsklub
Während im Innviertel und Lavanttal zwei deutliche Erfolge gefeiert werden dürfen, verpasst die WSG Tirol eine kleine Überraschung nur knapp.
Die SV Ried und der WAC haben in ihren vorletzten Testspielen der Sommer-Vorbereitung auf die neue Pflichtspiel-Saison Siege gefeiert.
Die Innviertler schlagen den deutschen Drittligisten Rot-Weiß Essen mit 3:0. Mit Rhodes (29.) und Sissoko (82.) tragen sich zwei Neuzugänge in die Schützenliste ein, dazwischen trifft Aisowieren zum zwischenzeitlichen 2:0 (58.).
WAC-Coach Thomas Silberberger sieht einen 6:1-Erfolg seiner Mannen gegen die Kapfenberger SV. Vrioni (6., 45.) trifft doppelt, die weiteren Tore erzielen Schwarz (20.), Avdijaj (53.), Karamoko (65.) und Pink (77.).
Die Rieder bestreiten am Samstag gegen Mlada Boleslav ihr letztes Testspiel, der WAC tritt am Montag gegen ATUS Velden an.
WSG unterliegt Hertha BSC
Die WSG Tirol muss dagegen eine knappe 2:3-Niederlage gegen Hertha BSC hinnehmen.
Der Berliner Traditionsklub geht nach zwei Minuten durch Sessa in Führung, zehn Minuten später ist das Spiel aber gedreht: Ola-Adebomi (7.) und Baden-Frederiksen (12.) schießen die Tiroler 2:1 in Front.
Nach der Pause schnürt Sessa (53.) seinen Doppelpack, Ndi (76.) schießt den deutschen Zweitligisten schließlich zum Sieg.
Für die Tiroler war es die Generalprobe für den Auftakt in den UNIQA ÖFB-Cup am Freitag (18:30 Uhr) beim SC Wieselburg.