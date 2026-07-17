Test-Siege für Ried und WAC - WSG unterliegt Traditionsklub

Die SV Ried und der WAC haben in ihren vorletzten Testspielen der Sommer-Vorbereitung auf die neue Pflichtspiel-Saison Siege gefeiert.

Die Innviertler schlagen den deutschen Drittligisten Rot-Weiß Essen mit 3:0. Mit Rhodes (29.) und Sissoko (82.) tragen sich zwei Neuzugänge in die Schützenliste ein, dazwischen trifft Aisowieren zum zwischenzeitlichen 2:0 (58.).

WAC-Coach Thomas Silberberger sieht einen 6:1-Erfolg seiner Mannen gegen die Kapfenberger SV. Vrioni (6., 45.) trifft doppelt, die weiteren Tore erzielen Schwarz (20.), Avdijaj (53.), Karamoko (65.) und Pink (77.).

Die Rieder bestreiten am Samstag gegen Mlada Boleslav ihr letztes Testspiel, der WAC tritt am Montag gegen ATUS Velden an.

WSG unterliegt Hertha BSC

Die WSG Tirol muss dagegen eine knappe 2:3-Niederlage gegen Hertha BSC hinnehmen.

Der Berliner Traditionsklub geht nach zwei Minuten durch Sessa in Führung, zehn Minuten später ist das Spiel aber gedreht: Ola-Adebomi (7.) und Baden-Frederiksen (12.) schießen die Tiroler 2:1 in Front.

Nach der Pause schnürt Sessa (53.) seinen Doppelpack, Ndi (76.) schießt den deutschen Zweitligisten schließlich zum Sieg.

Für die Tiroler war es die Generalprobe für den Auftakt in den UNIQA ÖFB-Cup am Freitag (18:30 Uhr) beim SC Wieselburg.