NEWS

Test-Siege für Ried und WAC - WSG unterliegt Traditionsklub

Während im Innviertel und Lavanttal zwei deutliche Erfolge gefeiert werden dürfen, verpasst die WSG Tirol eine kleine Überraschung nur knapp.

Test-Siege für Ried und WAC - WSG unterliegt Traditionsklub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die SV Ried und der WAC haben in ihren vorletzten Testspielen der Sommer-Vorbereitung auf die neue Pflichtspiel-Saison Siege gefeiert.

Die Innviertler schlagen den deutschen Drittligisten Rot-Weiß Essen mit 3:0. Mit Rhodes (29.) und Sissoko (82.) tragen sich zwei Neuzugänge in die Schützenliste ein, dazwischen trifft Aisowieren zum zwischenzeitlichen 2:0 (58.).

WAC-Coach Thomas Silberberger sieht einen 6:1-Erfolg seiner Mannen gegen die Kapfenberger SV. Vrioni (6., 45.) trifft doppelt, die weiteren Tore erzielen Schwarz (20.), Avdijaj (53.), Karamoko (65.) und Pink (77.).

Die Rieder bestreiten am Samstag gegen Mlada Boleslav ihr letztes Testspiel, der WAC tritt am Montag gegen ATUS Velden an.

WSG unterliegt Hertha BSC

Die WSG Tirol muss dagegen eine knappe 2:3-Niederlage gegen Hertha BSC hinnehmen.

Der Berliner Traditionsklub geht nach zwei Minuten durch Sessa in Führung, zehn Minuten später ist das Spiel aber gedreht: Ola-Adebomi (7.) und Baden-Frederiksen (12.) schießen die Tiroler 2:1 in Front.

Nach der Pause schnürt Sessa (53.) seinen Doppelpack, Ndi (76.) schießt den deutschen Zweitligisten schließlich zum Sieg.

Für die Tiroler war es die Generalprobe für den Auftakt in den UNIQA ÖFB-Cup am Freitag (18:30 Uhr) beim SC Wieselburg.

Mehr zum Thema

40 Millionen Euro! Muharemovic geht in die Premier League

40 Millionen Euro! Muharemovic geht in die Premier League

Premier League
2
Transfer-Update: Wer kommt und wer geht bald beim SK Sturm?

Transfer-Update: Wer kommt und wer geht bald beim SK Sturm?

Bundesliga
2
Kirchmayr verlängert beim GAK und wird in LigaZwa verliehen

Kirchmayr verlängert beim GAK und wird in LigaZwa verliehen

Bundesliga
Ab in den Süden: Emanuel Aiwu verlässt Sturm

Ab in den Süden: Emanuel Aiwu verlässt Sturm

Bundesliga
14
Nach Leihe: Youngster bleibt langfristig in Altach

Nach Leihe: Youngster bleibt langfristig in Altach

Bundesliga
2
Fix: Seydi verlässt den SK Rapid

Fix: Seydi verlässt den SK Rapid

Bundesliga
6
Führt Bundesliga die Hydration Breaks ein?

Führt Bundesliga die Hydration Breaks ein?

Bundesliga
23

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Hertha BSC Wolfsberger AC WSG Tirol Testspiel SV Ried Kapfenberger SV Rot-Weiß Essen