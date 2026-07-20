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LIVE-Stream: Saisonauftakt-Pressekonferenz der ADMIRAL Bundesliga

Vor dem Saison-Auftakt 2026/27 stehen die Trainer und Kapitäne aller Teams Rede und Antwort. Die Pressekonferenz im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Nach der WM ist vor Beginn der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga.

Die Spielzeit 2026/27 wird am 31. Juli mit dem Duell zwischen Double-Sieger LASK und dem GAK (19:30 Uhr im LIVE-Ticker) eröffnet.

Vor dem Saison-Auftakt stehen die Trainer und Kapitäne aller Teams (mit Ausnahme Sturm Graz, das am Dienstag in der Champions-League-Qualifikation im Einsatz ist) beim Mediaday der Bundesliga Rede und Antwort.

Die Saisonauftakt-Pressekonferenz im LIVE-Stream:

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