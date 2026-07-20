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SV Ried verpflichtet Bundesliga-Routinier

Martin Kreuzriegler zieht es aus familiären Gründen ins Innviertel. Die SV Ried profitiert davon.

SV Ried verpflichtet Bundesliga-Routinier Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, wechselt Martin Kreuzriegler ins Innviertel. Der Innenverteidiger stand zuletzt beim GAK unter Vertrag.

Für die Grazer stand Kreuzriegler 35-mal am Platz. In der abgelaufenen Saison machte der Routinier 21 Spiele für die "Rotjacken" und stand etwas über 1100 Minuten am Platz, zuletzt beim entscheidenden 3:0-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz.

Routinier für die "Jungen Wikinger"

Wie die "OÖN" berichten ist der 32-Jährige jedoch nicht für die erste Mannschaft vorgesehen, sondern soll gemeinsam mit Bernd Gschweidl Bundesligaerfahrung in das Regionalliga-Team der Rieder bringen.

Dennoch ist davon auszugehen, dass Kreuzriegler bei Bedarf in das Bundesliga-Team aufrücken wird.

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