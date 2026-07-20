SV Ried verpflichtet Bundesliga-Routinier
Martin Kreuzriegler zieht es aus familiären Gründen ins Innviertel. Die SV Ried profitiert davon.
Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, wechselt Martin Kreuzriegler ins Innviertel. Der Innenverteidiger stand zuletzt beim GAK unter Vertrag.
Für die Grazer stand Kreuzriegler 35-mal am Platz. In der abgelaufenen Saison machte der Routinier 21 Spiele für die "Rotjacken" und stand etwas über 1100 Minuten am Platz, zuletzt beim entscheidenden 3:0-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz.
Routinier für die "Jungen Wikinger"
Wie die "OÖN" berichten ist der 32-Jährige jedoch nicht für die erste Mannschaft vorgesehen, sondern soll gemeinsam mit Bernd Gschweidl Bundesligaerfahrung in das Regionalliga-Team der Rieder bringen.
Dennoch ist davon auszugehen, dass Kreuzriegler bei Bedarf in das Bundesliga-Team aufrücken wird.