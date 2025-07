Mit der Verpflichtung von Kevin Danso hat der RC Lens im Sommer 2021 einen echten Glücksgriff gelandet. Der ÖFB-Teamspieler hatte mit seinen starken Leistungen nicht nur großen Anteil an der Vizemeisterschaft 2022/23, sondern brachte dem französischen Erstligisten auch ein sattes Transferplus ein.

Ähnliches erhofft man sich jetzt von Samson Baidoo, der den FC Red Bull Salzburg in diesem Transfersommer in Richtung Lens verließ (zum Nachlesen >>>).

Doch auch für die vakante Position in der Offensive soll sich ein Österreicher in der näheren Auswahl befinden: Thierno Ballo. Der 23-jährige Österreicher mit ivorischen Wurzeln zählt seit seinem Wechsel zum Wolfsberger AC zu den absoluten Leistungsträgern des Klubs und schaffte so auch den Sprung ins österreichische A-Nationalteam.

Ähnliches Spielerprofil wie Openda

Seine positive Entwicklung dürfte auch dem französischen Erstligisten nicht entgangen sein. Laut einem Bericht von "Jeunes Footeux" beschäftigt sich Sportdirektor Jean-Louis Leca intensiv mit der Personalie Ballo. Mit seiner Vielseitigkeit in der Offensive und der explosiven Spielweise passt er genau in das Anforderungsprofil. Ähnlich wie Loïs Openda zu seiner Zeit beim RC Lens, könnte auch Ballo sowohl am linken Flügel als auch als zweiter Stürmer agieren.

Ein Angebot für den 23-Jährigen ist laut WAC-Präsident Dietmar Riegler noch nicht eingegangen (zum Nachlesen >>>), doch bei einem passenden Angebot würde man Ballo wohl ziehen lassen.