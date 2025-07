Bleibt Ullmann beim WAC? "Weiß selbst nicht, was er will"

Beim Wolfsberger AC ist es nach einer historisch guten Saison transfertechnisch noch erstaunlich ruhig geblieben.

Von den Schlüsselfiguren der letzten Saison sind aktuell nur Adis Jasic, Ervin Omic und Maximilian Ullmann, bei denen allesamt der Vertrag ausgelaufen ist, nicht mehr beim Verein. Bei Letzterem machen sich die Lavanttaler noch Hoffnung auf eine Weiterbeschäftigung.

"Mit Ullmann gibt's weiter Kontakt – leider weiß er momentan selbst nicht, was er will", erklärt WAC-Präsident gegenüber der "Krone". Der 29-jährige Oberösterreicher wurde zuletzt mit einer Rückkehr zum LASK, aber auch mit der Wiener Austria in Verbindung gebracht.

Neben der Linksverteidiger-Position will der WAC auch bei der Suche nach einem Sechser aktiv werden. Die Testspieler Jonas Weik und Alex Emeka sind kein Thema mehr.

Zukic in die USA?

Für die heißesten WAC-Aktien rund um Dejan Zukic, Thierno Ballo und Chibuike Nwaiwu hat es bisher keine Angebote gegeben. "Es ist nichts Konkretes da", so Riegler.

Zukic, der ein Preisschild von fünf Millionen Euro umhängen hat, könnte laut "Krone" in den nächsten Tagen allerdings ein Thema für einen Transfer in die USA werden.

Abwehrbollwerk Nwaiwu dürfte indes über den Sommer hinaus bleiben. Der Nigerianer muss mit einer Bänderverletzung im Knie acht Wochen pausieren. Ärzte sollen zu einer Operation raten, Nwaiwus Management stemmt sich aus transfertaktischen Überlegungen allerdings dagegen.