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Führt Bundesliga die Hydration Breaks ein?

Bei der WM sorgen die verpflichtenden Trinkpausen für große Diskussionen. Sieht man sie bald in Österreich?

Führt Bundesliga die Hydration Breaks ein? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die neu eingeführte verpflichtende Trinkpause sorgt bei der Fußball-WM für Diskussionen.

Pro Halbzeit muss das Spiel zugunsten eines "Hydration Breaks" für rund drei Minuten unterbrochen werden. TV-Anstalten nutzen diese künstlich herbeigeführte Pause oft für Werbeschaltungen.

In vielen Partien war zu beobachten, wie sich das Momentum nach der Wiederaufnahme verändert hat. Für die Trainer bietet diese Pause freilich die Chance, ihren Teams neue taktische Anweisungen auf den Weg zu geben.

Aktuell keine "Hydration Breaks" geplant

In Österreich ist eine Einführung des "Hydration Breaks" kein Thema.

Die ADMIRAL Bundesliga bestätigt auf "Sky"-Nachfrage, dass eine verpflichtende Trinkpause aktuell nicht geplant wäre.

Der Schiedsrichter kann ein Spiel bei Notwendigkeit jedoch weiterhin für eine einminütige Trinkpause unterbrechen. Das offizielle Regelwerk sieht außerdem die Möglichkeit einer dreiminütigen Kühlpause vor.

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