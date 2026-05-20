Nach Klassenerhalt! GAK bindet Sportdirektor Wawra langfristig

Der GAK hat den Vertrag mit Sportdirektor Tino Wawra vorzeitig verlängert. Der 46-Jährige bleibt dem Grazer Traditionsklub damit bis 2028 erhalten.

Wawra ist seit Jänner 2025 im Verein tätig und hatte zuletzt maßgeblichen Anteil am zweiten Bundesliga-Klassenerhalt in Folge.

Unter seiner Verantwortung wurden unter anderem wichtige Transferentscheidungen wie die Verpflichtung von Top-Torjäger Ramiz Harakate (11 Saisontore) getroffen.

Mit der Verlängerung setzen die "Rotjacken" weiter auf Kontinuität im sportlichen Bereich und wollen frühzeitig die Weichen für die kommende Saison stellen.