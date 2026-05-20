NEWS

Nach Klassenerhalt! GAK bindet Sportdirektor Wawra langfristig

Nach dem Klassenerhalt verlängern die "Rotjacken" den Vertrag von Tino Wawra vorzeitig bis 2028 und setzen weiter auf Kontinuität im sportlichen Bereich.

Nach Klassenerhalt! GAK bindet Sportdirektor Wawra langfristig Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der GAK hat den Vertrag mit Sportdirektor Tino Wawra vorzeitig verlängert. Der 46-Jährige bleibt dem Grazer Traditionsklub damit bis 2028 erhalten.

Wawra ist seit Jänner 2025 im Verein tätig und hatte zuletzt maßgeblichen Anteil am zweiten Bundesliga-Klassenerhalt in Folge.

Unter seiner Verantwortung wurden unter anderem wichtige Transferentscheidungen wie die Verpflichtung von Top-Torjäger Ramiz Harakate (11 Saisontore) getroffen.

Mit der Verlängerung setzen die "Rotjacken" weiter auf Kontinuität im sportlichen Bereich und wollen frühzeitig die Weichen für die kommende Saison stellen.

Mehr zum Thema

Das Saison-Zeugnis der Bundesliga-Klubs

Das Saison-Zeugnis der Bundesliga-Klubs

Bundesliga
7
LASK-Saison-Zeugnis: Vom Absturz zum historischen Double

LASK-Saison-Zeugnis: Vom Absturz zum historischen Double

Bundesliga
Rapids Saison-Zeugnis: Nur knapp am Durchfallen vorbei?

Rapids Saison-Zeugnis: Nur knapp am Durchfallen vorbei?

Bundesliga
12
Kühbauer im Visier von Ex-RBS-Boss - LASK-Coach will ins Ausland

Kühbauer im Visier von Ex-RBS-Boss - LASK-Coach will ins Ausland

Bundesliga
31
Baumgartner vor WAC-Abschied? "Sind sehr weit auseinander!"

Baumgartner vor WAC-Abschied? "Sind sehr weit auseinander!"

Bundesliga
6
"Das war schon international" – Ried schwärmt nach Playoff-Sieg

"Das war schon international" – Ried schwärmt nach Playoff-Sieg

Bundesliga
20
Quartett verlässt den TSV Hartberg

Quartett verlässt den TSV Hartberg

Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball GAK Tino Wawra Ramiz Harakate