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Nach Klassenerhalt! GAK bindet Sportdirektor Wawra langfristig
Nach dem Klassenerhalt verlängern die "Rotjacken" den Vertrag von Tino Wawra vorzeitig bis 2028 und setzen weiter auf Kontinuität im sportlichen Bereich.
Der GAK hat den Vertrag mit Sportdirektor Tino Wawra vorzeitig verlängert. Der 46-Jährige bleibt dem Grazer Traditionsklub damit bis 2028 erhalten.
Wawra ist seit Jänner 2025 im Verein tätig und hatte zuletzt maßgeblichen Anteil am zweiten Bundesliga-Klassenerhalt in Folge.
Unter seiner Verantwortung wurden unter anderem wichtige Transferentscheidungen wie die Verpflichtung von Top-Torjäger Ramiz Harakate (11 Saisontore) getroffen.
Mit der Verlängerung setzen die "Rotjacken" weiter auf Kontinuität im sportlichen Bereich und wollen frühzeitig die Weichen für die kommende Saison stellen.