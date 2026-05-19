Quartett verlässt den TSV Hartberg

Der TSV Hartberg macht die Abgänge von vier Spielern offiziell.

Maximilian Hennig wird die Oststeirer nach Ablauf seiner Leihe vom FC Bayern verlassen. Der 19-Jährige kam auf 31 Pflichtspieleinsätze, traf ein Mal und legte fünf Tore vor.

Julian Halwachs (23) wird ebenfalls gehen, er kam auf nur sechs Bundesliga-Einsätze und lediglich 103 Spielminuten. Drei Saisoneinsätze konnte Ammar Helac (27) verbuchen, der Ersatzkeeper wird zur neuen Saison eine neue Aufgabe suchen.

Zudem wird Hartberg eine Kaufoption für Musibau Aziz (19) nicht ziehen, der ghanaische Offensivspieler (acht Einsätze) kehrt zum Dreams FC zurück.