Neuer Amstetten-Coach kommt von Blau-Weiß Linz

Der SKU Amstetten hat einen neuen Cheftrainer.

Wie der Klub verkündet, übernimmt Andreas Gahleitner (44) das Ruder. Der Oberösterreicher arbeitete zuletzt als Co-Trainer bei Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz und war nach der Entlassung von Mitja Mörec auch als Interimstrainer in der Verantwortung.

In den kommenden Saison wird er dann auch auf seinen Ex-Klub treffen. Für den neuen Mann ist es die erste Cheftrainerrolle im Profibereich.

ÖFB-Job bleibt weiter erhalten

Gahleitner arbeitet seit 2018 beim U21-Nationalteam Österreichs, diese Rolle soll er auch weiter nebenbei ausführen.

"Der Verein, allen voran Thomas Gebauer, hat sich intensiv um mich bemüht und mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich bin aufgrund der Spielphilosophie des Vereins und dem Charakter der Mannschaft überzeugt, dass das richtig gut zusammenpasst und Amstetten absolut der richtige Verein ist um gemeinsam erfolgreich zu sein", freut sich Andreas Gahleitner.

Vorgänger wechselte zur Konkurrenz

Sportdirektor Gebauer meint: "Wir freuen uns, mit Andreas einen Trainer gefunden zu haben der perfekt zu unserem gesuchten Anforderungsprofil passt. Wir wollten den jungen, dynamischen Weg konsequent weitergehen und sind überzeugt, dass Andreas mit seiner Spielidee ideal auf der Basis aufbauen kann, die uns Patrick hinterlassen hat."

Patrick Enengl führte den Verein in der abgelaufenen Saison auf Platz 6 der ADMIRAL 2. Liga, hat jetzt einen neuen Job bei einem Konkurrenten übernommen >>>