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Neuer Cheftrainer! Vienna schlägt bei Ligakonkurrenz zu

Die Döblinger holen einen jungen Niederösterreicher. Dieser kennt die Liga bestens.

Neuer Cheftrainer! Vienna schlägt bei Ligakonkurrenz zu Foto: © First Vienna FC 1894
Textquelle: © LAOLA1
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Der First Vienna FC 1894 hat einen neuen Cheftrainer.

Patrick Enengl zieht es auf die Hohe Warte. Der 32-Jährige coachte in den vergangenen knapp drei Jahren SKU Amstetten, kennt die ADMIRAL 2. Liga entsprechend bestens. Mit den Niederösterreichern beendete er die Saison als Sechster einen Platz vor seinem neuen Arbeitgeber.

Davor arbeitete er als Amateure-Trainer beim LASK. "Patrick Enengl steht für eine klare Fußballidee. Trotz seines jungen Alters hat er bereits bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln und erfolgreich führen kann. Besonders wichtig war für uns seine klare Vorstellung davon, wie Fußball gespielt und wie junge Spieler weiterentwickelt werden sollen", freut sich Sportdirektor Didi Elsneg.

Neuer Co kommt vom LASK

Der neue Cheftrainer meint: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und haben mir sofort gezeigt, welches Potenzial in diesem Verein steckt. Die Vienna ist ein Traditionsklub mit klaren Ambitionen und einem professionellen Umfeld. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team intensiv zu arbeiten und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben."

Aus der U18 des LASK bringt er Co-Trainer Mario Mühlbauer mit, Romano Kienast bleibt als Co. Auch Torwarttrainer Patrick Kostner und Atheltikcoach Nikola Zivotic sind im neuen Trainerteam erneut dabei.

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