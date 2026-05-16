GAK bleibt oben! "Es fällt so vieles ab"

Von Minute eins ließen die Grazer Kicker keinen Zweifel daran aufkommen, wer die Liga halten soll. Extreme fehleranfällige Linzer bestrafte Christian Lichtenberger schon kurz nach Anpfiff mit einem schönen Weitschuss-Tor.

"Als Fußballer weiß man oft gleich in dem Moment, wenn der Ball vom Fuß geht: 'Boah, den habe ich geil getroffen.' Heute war es genau so", strahlt der Torschütze danach.

Treffer von Alexander Hofleitner und Daniel Maderner nach Seitenwechsel machten schlussendlich alles klar und sorgten sogar dafür, dass der GAK die Quali-Gruppe mit der besten Bilanz aller sechs Teams abschloss.

GAK entkommt "Admira-Schicksal"

So blieb den Grazern auch ein "Admira-Schicksal", nämlich wie die Südstädter vor vier Jahren aufgrund der Punkteteilung abzusteigen, erspart.

"Es wäre bitter gewesen, wenn wir nicht die wenigsten Punkte über die Saison gemacht hätten und trotzdem abgestiegen wären. Es war die fairste Entscheidung am Ende", findet Wawra.

Die Erleichterung ist freilich bei allen GAK-Akteuren riesengroß. Präsident Rene Ziesler sagt: "Das ist nimmer gesund. Die ganze Woche war die Anspannung massiv zu spüren."

"Es fällt so vieles ab, das kann man sich als Laie gar nicht vorstellen", ergänzt Ersatzkapitän Tobias Koch. "Ich bin so froh, dass der GAK in der Bundesliga bleibt. Weil dort gehört er einfach hin."

Feldhofer fertig mit den Nerven