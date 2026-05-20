LASK-Saison-Zeugnis: Vom Absturz zum historischen Double

Der LASK startete mit Joao Sacramento als Cheftrainer in die Saison, fand sich nach nur acht Spieltagen jedoch auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Die Konsequenz: die Trennung vom ehemaligen Mourinho-Assistenten.

Nach einer kurzen Interimslösung durch Maximilian Ritscher übernahm schließlich Didi Kühbauer – und drehte die Saison komplett.

Unter dem Burgenländer entwickelte sich der LASK zum Titelteam und krönte sich am Ende überraschend zum Double-Gewinner aus Meisterschaft und Pokal. Damit schreiben die Linzer Vereinsgeschichte: Es sind die ersten großen Titel seit 1965.

Ob die Saison damit die Bestnote verdient hat, analysieren July, Hannes und Patrick in der Ansakonferenz.

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Das Saison-Zeugnis für den LASK: