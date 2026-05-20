LASK-Saison-Zeugnis: Vom Absturz zum historischen Double
Der LASK erlebte eine Achterbahnsaison mit frühem Trainerwechsel, sportlichem Tief und einem sensationellen Schlussspurt unter Didi Kühbauer.
Der LASK startete mit Joao Sacramento als Cheftrainer in die Saison, fand sich nach nur acht Spieltagen jedoch auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Die Konsequenz: die Trennung vom ehemaligen Mourinho-Assistenten.
Nach einer kurzen Interimslösung durch Maximilian Ritscher übernahm schließlich Didi Kühbauer – und drehte die Saison komplett.
Unter dem Burgenländer entwickelte sich der LASK zum Titelteam und krönte sich am Ende überraschend zum Double-Gewinner aus Meisterschaft und Pokal. Damit schreiben die Linzer Vereinsgeschichte: Es sind die ersten großen Titel seit 1965.
Ob die Saison damit die Bestnote verdient hat, analysieren July, Hannes und Patrick in der Ansakonferenz.
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