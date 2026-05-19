"Das war schon international" – Ried schwärmt nach Playoff-Sieg

Mit einem dramatischen 2:1-Heimsieg gegen den Wolfsberger AC hat die SV Ried den Traum von Europa am Leben gehalten (zum Spielbericht>>>).

Die Innviertler treffen nun am Freitag und Montag im Playoff-Finale auf den SK Rapid. Das Hinspiel am Freitag findet im Innviertel statt, das Rückspiel dann in Wien-Hütteldorf.

Einer, der dabei einmal mehr im Mittelpunkt stand, war Kingstone Mutandwa. Der Stürmer aus Sambia erzielte beide Treffer, schrieb damit Vereinsgeschichte und sorgte mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit für Ekstase bei den Rieder Fans.

Mutandwa knackt den Rekord

Mit seinen Saisontoren Nummer 15 und 16 überholte der Angreifer Vereinslegende Rene Gartler als besten Torschützen in einer Rieder Saison. Besonders bemerkenswert: Bereits zum fünften Mal in dieser Spielzeit traf Mutandwa in der Nachspielzeit.

"Ich kann es nicht glauben. Das war heute eine 200-Prozent-Leistung unserer Mannschaft", sagte der Matchwinner bei "Sky". Viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht: "Wir haben jetzt noch zwei Spiele. Die Saison ist noch nicht vorbei. Wir haben noch Bock."

Auch die verpasste Torjägerkrone in der regulären Saison wollte der 23-Jährige nicht zu hoch hängen. "Natürlich wollte ich die Torjägerkanone, aber es kann nicht immer alles nach Wunsch laufen. Trotzdem war es eine gute Saison."

Senft schwärmt von Mentalität und Atmosphäre

Ried-Trainer Maximilian Senft hob nach dem Spiel vor allem die Widerstandsfähigkeit seiner Mannschaft hervor. "Es zeichnet unsere Mannschaft einfach aus, dass wir nach Rückschlägen zurückkommen können", sagte der 36-Jährige.

Besonders nach dem späten Ausgleich des WAC bewiesen die Innviertler Moral und schlugen in der Nachspielzeit noch einmal zurück. Auch die Unterstützung der Fans imponierte Senft: "Die Westtribüne hat uns heute unglaublich nach vorne gepeitscht. Das war schon international."

Vor dem Rapid-Duell erwartet der Coach nun eine deutlich größere Kulisse: "Ich hoffe einfach, dass wir am Freitag ausverkauft sind. Gegen Rapid mache ich mir da wenig Sorgen."

Leitner lobt seinen Matchwinner

Auch Kapitän Andreas Leitner fand nach dem Spiel klare Worte für den überragenden Doppelpacker. "Kingstone zeigt über die gesamte Saison schon, wie wichtig er für uns ist", so der Ried-Schlussmann.

Vor allem der Führungstreffer imponierte dem Tormann: "Das ist ein richtiges Qualitätstor von ihm. Nicolas Wimmer macht es ihm da nicht leicht, aber er löst das überragend."

Leitner sah den Erfolg trotz der späten Dramatik als verdient an: "Wir haben es uns schwerer gemacht, als nötig. Aber das ist uns jetzt egal."

Bleibt Mutandwa in Ried?

Nach dem nächsten Gala-Auftritt stellte sich naturgemäß erneut die Frage nach der Zukunft des Stürmers. Mutandwa selbst hielt sich bedeckt: "Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, was meine Zukunft betrifft. Jetzt fokussiere ich mich auf Ried."

Teamkollege Ante Bajic hätte jedenfalls nichts gegen einen Verbleib einzuwenden. "Das werden wir ihm schon irgendwie reindrücken, dass er dableiben muss", meinte der 30-Jährige mit einem Grinsen.

Auch Senft weiß, dass es schwierig werden dürfte: "Kingstone fühlt sich extrem wohl hier, aber er hat natürlich eine unglaubliche Saison gespielt. Es wird am Ende des Tages an ihm liegen."