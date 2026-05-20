Rapids Saison-Zeugnis: Nur knapp am Durchfallen vorbei?

Der SK Rapid startete vielversprechend in die Saison, fiel danach aber in ein tiefes Leistungsloch und wechselte mehrfach den Trainer.

Nach Peter Stöger, Interimslösung Stefan Kulovits und schließlich Johannes Hoff Thorup fand der Klub auch im Saisonendspurt keine echte Konstanz.

Am Ende reichte es nur zu Platz fünf in der Meistergruppe – jetzt muss Rapid im Playoff-Finale gegen die SV Ried um das letzte Europacup-Ticket kämpfen.

Das Hinspiel am Freitag, ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Ob die Saison damit als Enttäuschung zu werten ist, analysieren July, Hannes und Patrick in der Ansakonferenz.

Das Ansakonferenz-Zeugnis für alle Bundesligisten >>>

Das Saison-Zeugnis für den SK Rapid: