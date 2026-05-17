Premiere! Kiteishvili erstmals Bundesliga-Torschützenkönig

Otar Kiteishvili darf mit dem Titel des Torschützenkönigs über die verpasste Titelverteidigung mit dem SK Sturm hinwegtrösten.

Der Georgier kürt sich in seinem achten Jahr in Österreich erstmals zum besten Torschützen der Liga. 15 Saisontore reichen ihm dafür.

Bereits in der Vorwoche wurde Kiteishvili zum dritten Mal hintereinander zum besten Spieler der ADMIRAL Bundesliga gewählt.

Spieler wie Kingstone Mutandwa (14 Saisontore) können nicht mehr auf Platz eins springen. Tore im Europacup-Playoff der Bundesliga haben seit zwei Jahren keine Einfluss mehr auf die Ermittlung des Torschützenkönigs.