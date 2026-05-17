Aus diesem kuriosen Grund fehlt Sturm-Stammspieler im Showdown

Der SK Sturm braucht am finalen Spieltag der ADMIRAL Bundesliga zwingend einen Heimsieg, um noch Chancen auf den Meistertitel zu haben.

Nur mit drei Punkten gegen den SK Rapid (JETZT im LIVE-Ticker>>>) dürfen die "Blackies" noch auf einen etwaigen Ausrutscher des LASK hoffen.

Eigentlich hätte auch Gizo Mamageishvili mithelfen sollen, diesen wichtigen Sieg einzufahren. Der Georgier gehört seit seinem Winterwechsel nach Graz dem erweiterten Stamm an und hätte auch gegen Rapid in der Startelf stehen sollen.

Aus einem kuriosen Grund beginnt jetzt aber doch Maurice Malone.

Eine Minute zu spät

"Mamageishvili ist heute eine Minute zu spät zur Mannschaftsbesprechung erschienen, deshalb habe ich entschieden, Maurice Malone starten zu lassen", verrät Sturm-Coach Fabio Ingolitsch bei "Sky".

Diese harte Entscheidung sei schlicht konsequent, so der Salzburger. Mamageishvili wird am Sonntag dennoch zum Einsatz kommen.

"Gizo hat sich bei mir und der Mannschaft entschuldigt, er hat gesagt, dass er auf das Spiel brennt. Er wird von der Bank kommen", so Ingolitsch.