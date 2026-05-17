NEWS

Aus diesem kuriosen Grund fehlt Sturm-Stammspieler im Showdown

Gizo Mamageishvili hätte im entscheidenden Bundesliga-Spiel der Grazer starten sollen, leistete sich aber einen kleinen Fauxpas.

Aus diesem kuriosen Grund fehlt Sturm-Stammspieler im Showdown Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Sturm braucht am finalen Spieltag der ADMIRAL Bundesliga zwingend einen Heimsieg, um noch Chancen auf den Meistertitel zu haben.

Nur mit drei Punkten gegen den SK Rapid (JETZT im LIVE-Ticker>>>) dürfen die "Blackies" noch auf einen etwaigen Ausrutscher des LASK hoffen.

Eigentlich hätte auch Gizo Mamageishvili mithelfen sollen, diesen wichtigen Sieg einzufahren. Der Georgier gehört seit seinem Winterwechsel nach Graz dem erweiterten Stamm an und hätte auch gegen Rapid in der Startelf stehen sollen.

Aus einem kuriosen Grund beginnt jetzt aber doch Maurice Malone.

Eine Minute zu spät

"Mamageishvili ist heute eine Minute zu spät zur Mannschaftsbesprechung erschienen, deshalb habe ich entschieden, Maurice Malone starten zu lassen", verrät Sturm-Coach Fabio Ingolitsch bei "Sky".

Diese harte Entscheidung sei schlicht konsequent, so der Salzburger. Mamageishvili wird am Sonntag dennoch zum Einsatz kommen.

"Gizo hat sich bei mir und der Mannschaft entschuldigt, er hat gesagt, dass er auf das Spiel brennt. Er wird von der Bank kommen", so Ingolitsch.

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: Sturm Graz - Rapid

Bundesliga LIVE: Sturm Graz - Rapid

Bundesliga
44
Wer wird Meister? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Wer wird Meister? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Bundesliga
2
Austria an Bruder von Rapid-Kapitän dran?

Austria an Bruder von Rapid-Kapitän dran?

Bundesliga
7
Hierländer bestätigt Sturm-Abschied - was nun?

Hierländer bestätigt Sturm-Abschied - was nun?

Bundesliga
13
Schlägt Sturm Graz beim Absteiger zu?

Schlägt Sturm Graz beim Absteiger zu?

Bundesliga
38
Blau-Weiß Linz: Bleibt Trainer, geht Sportdirektor?

Blau-Weiß Linz: Bleibt Trainer, geht Sportdirektor?

Bundesliga
2
Neffe von Ex-Liverpool-Star im Visier der Austria

Neffe von Ex-Liverpool-Star im Visier der Austria

Bundesliga
13

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz SK Rapid Wien Maurice Malone Graz Fabio Ingolitsch Gizo Mamageishvili