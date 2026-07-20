Europa-League-Quali: Sturm und Salzburg kennen mögliche Gegner

In Nyon fand am Montag die Auslosung für die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Europa League statt.

Interessant wurde es hierbei auch für zwei österreichische Vertreter: Sturm Graz und Salzburg.

Während die "Bullen" definitiv in der dritten Europa-League-Qualirunde einsteigen werden, würde Sturm lediglich im Falle eines Ausscheidens gegen Hearts of Midlothian (Hinspiel, Dienstag, ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) von der Champions-League-Qualifikation in jene der Europa League umsteigen.

Sturm müsste in dritter Champions-League-Qualirunde nach Istanbul oder Polen >>>

Auf Sturm könnte Benfica warten

Der FC Salzburg bekommt es in der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde mit dem Sieger der Paarung Hajduk Split (CRO) gegen Pafos FC (CYP) zu tun.

Muss der SK Sturm seinen Champions-League-Traum bereits gegen Hearts of Midlothian begraben, treffen die "Blackies" in der dritten Qualirunde der UEFA Europa League auf den Sieger des Duells St. Gallen (SUI) gegen Benfica Lissabon (POR).

Spieltermine sind der 6. August (Hinspiel) bzw. 13. August (Rückspiel). Sowohl Salzburg als auch Sturm müssten das Hinspiel auswärts bestreiten, das Rückspiel dann daheim.

Aufstieg würde Ligaphase bedeuten

Sowohl für Sturm als auch Salzburg gilt: Überstehen die zwei österreichischen Vereine die dritte Europa-League-Qualirunde, geht es weiter ins Playoff (die letzte Qualifikationsrunde).

Sollte man im Playoff der Europa League ausscheiden, hätte man zumindest die Teilnahme an der Ligaphase der UEFA Conference League fix in der Tasche.

Im Falle eines Ausscheidens in der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde, würden Salzburg und Sturm ins Playoff der UEFA Conference League wechseln und müssten damit weiter um einen Fixplatz in einer Ligaphase zittern.