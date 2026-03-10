Marktwert-Update: Die größten Gewinner kommen aus Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg hat die größten Marktwert-Gewinner.

Am heutigen Dienstag passte "transfermarkt" einmal mehr die Marktwerte der österreichischen Bundesliga an. Kerim Alajbegovic (+7 Mio auf 15 Mio. Euro) verzeichnete den höchsten MW-Anstieg.

Austria-Talent verdreifacht seinen Wert

Dahinter folgt Ramir Redzic (+2,5 Mio auf 4 Mio. Euro) und mehrere Spieler mit einem Plus von 2 Millionen Euro: Karim Konate (12 Mio. Euro), Edmund Baidoo (8 Mio. Euro) sowie Austria-Youngster Ifeanyi Ndukwe (3 Mio. Euro), der im kommenden Sommer zu Liverpool wechselt.

Die zwei Sturm-Talente Jacob Peter Hödl (3 Mio. Euro) und Luca Weinhadl (2 Mio. Euro) können sich über einen Anstieg von 1 Million Euro freuen.

Beim SK Rapid verzeichnen mit David Nunoo (+250.000 auf 500.000 Euro) und Tobias Borkeeiet (+200.000 auf 500.000 Euro) nur zwei Kicker ein Plus.

WAC-Star der größte Verlierer

Den größten Marktwertverlust musste Dejan Zukic (4 Mio. Euro) mit einem Minus von 1 Million Euro hinnehmen. Einige andere erhielten einen Abzug von 500.00 Euro, darunter Tobias Gulliksen, Maurice Malone, Serge-Philippe Raux-Yao oder Nikolas Polster.