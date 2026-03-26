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Austria Wien zieht Option bei Leistungsträger

Der Vertrag des Mittelfeldspielers wäre im Sommer ausgelaufen.

Austria Wien zieht Option bei Leistungsträger Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Vertragsverlängerung bei der Wiener Austria!

Der Bundesligist zieht die Option bei Abubakr Barry. Der Vertrag des 25-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen, nun wurde dieser bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert.

Der Mittelfeldspieler kam 2024 zu den "Veilchen", zuvor spielte er in der zweiten israelischen Liga. Bei den Wienern ist Barry ein absoluter Leistungsträger. Er lief in der aktuellen Saison 22 Mal für den Klub auf. Dabei durfte er vier Tore und drei Assists bejubeln.

Zudem spielt er für das gambische Nationalteam, mit welchem er am Dienstag auswärts auf den Senegal trifft.

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