Startschuss ins WM-Jahr 2026!

Österreichs Nationalteam bestreitet am Freitag (18 Uhr) im Wiener Ernst Happel Stadion das erste Testspiel gegen Ghana. LAOLA1 startet zur Partie eine kostenlose LIVE-Watchparty auf YouTube.

Hannes, July und Patrick sind am Start und begleiten euch durch das Spiel mit Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen. Kommentiert live, teilt eure Tipps und seid Teil der Watchparty. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht es los.