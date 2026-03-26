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Ab der nächsten Saison! Rapid bekommt neuen Ausrüster

Nach fünf Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen Puma und den Hütteldorfern. Erstmals wird ein nicht-europäisches Unternehmen Ausüster von Rapid.

Ab der nächsten Saison! Rapid bekommt neuen Ausrüster Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid läuft nur noch bis Saisonende in Puma-Trikots auf.

Wie die Grün-Weißen am Donnerstag mitteilen, hat man ab der Saison 2026/27 einen neuen Ausrüster: Mizuno.

Bis Sommer 2031 wird das Logo des japanischen Sportartikelherstellers auf den Rapid-Trikots zu sehen sein. Mizuno ist der erste nicht-europäische Ausrüster bei den Hütteldorfern.

In Europa stattet das japanische Unternehmen bereits den FC Augsburg, Lazio Rom, AS Monaco und den VfL Bochum aus.

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