Ab der nächsten Saison! Rapid bekommt neuen Ausrüster

Der SK Rapid läuft nur noch bis Saisonende in Puma-Trikots auf.

Wie die Grün-Weißen am Donnerstag mitteilen, hat man ab der Saison 2026/27 einen neuen Ausrüster: Mizuno.

Bis Sommer 2031 wird das Logo des japanischen Sportartikelherstellers auf den Rapid-Trikots zu sehen sein. Mizuno ist der erste nicht-europäische Ausrüster bei den Hütteldorfern.

In Europa stattet das japanische Unternehmen bereits den FC Augsburg, Lazio Rom, AS Monaco und den VfL Bochum aus.