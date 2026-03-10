Salzburg stattet U17-WM-Held mit Vertrag aus

Die Zukunft von Jakob Pokorny ist geklärt.

Österreichs U17-WM-Teamkapitän erhält ab der kommenden Saison einen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg. Der 18-jährige Kärntner unterschreibt bis Sommer 2028.

Pokornys Weg führte ihn über die U16 und U18 der Red-Bull-Akademie sowie die Youth-League-Mannschaft der Mozartstädter weiter zum FC Liefering, wo er bisher sechs Einsätze verzeichnen konnte.

Beim Klub der ADMIRAL 2. Liga wird Pokorny, der mittlerweile in Österreichs U18-Team aufgerückt ist, auch weiterhin als Kooperationsspieler auflaufen, "um sich zu profilieren und für Spiele beim FC Red Bull Salzburg zu empfehlen", heißt es.

Mann: "Wichtig, den richtigen Zeitpunkt für seinen nächsten Schritt zu finden"

"Wir freuen uns, dass wir den nächsten erfolgreichen U17-WM-Teilnehmer zu uns holen konnten. Jakob hat zwar noch nicht viele Matches auf Profi-Ebene absolviert, aber insgesamt schon gezeigt, dass er ein sehr reifer Spieler ist. Auch für ihn gilt, was wir schon bei Johannes Moser gesagt haben: Wir kennen seine Qualitäten, werden ihm aber die notwendige Zeit zur Entwicklung geben, weil es wichtig ist, nicht den schnellstmöglichen, sondern den richtigen Zeitpunkt für seinen nächsten Schritt zu finden", sagt Marcus Mann, Geschäftsführer Sport der "Bullen".

Pokorny selbst freut sich über die Chance in Salzburg: "Für mich ist das ein großer Schritt, und ich werde alles geben, um mich hier weiterzuentwickeln. Ich weiß, dass jetzt viel Arbeit vor mir liegt, aber genau das motiviert mich, denn ich will mich Schritt für Schritt beweisen und das in mich gesetzte Vertrauen zurückzahlen."

Interesse aus Italien und Deutschland

Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse aus Italien und Deutschland an Pokorny. Unter anderem sollen Serie-A-Klub Como und mehrere deutsche Bundesliga-Klubs ein Auge auf den Kapitän der U17-Vizeweltmeister-Truppe geworfen haben.