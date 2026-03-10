Weiterer Rapid-Kicker von Borussia Dortmund beobachtet

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem SK Rapid und dem FC Red Bull Salzburg stand vergangenen Sonntag unter prominenter Beobachtung.

Borussia-Dortmund-Sportdirektor Sebastian Kehl war vor Ort und schaute gleich mehreren Akteuren genauer auf die Beine. Lange blieb es nicht verborgen, um welche Spieler es sich handelt.

Nikolaus Wurmbrand und Joane Gadou im Visier von Dortmund >>>

Allerdings sollen die beiden nicht die einzigen Spieler gewesen sein, die das Interesse des BVB auf sich gezogen haben. Offenbar soll auch Rapid-Youngster Daniel Nunoo beobachtet worden sein. Das berichtet "Sky", unter Berufung auf mehrere österreichische Quellen.

Der 19-jährige Ghanaer bestritt gegen Salzburg erst sein fünftes Pflichtspiel für die erste Mannschaft des SK Rapid, brachte es in seiner kurzen Zeit jedoch bereits auf ein Tor und eine Vorlage. Nunoo wechselte 2024 für 25.000 Euro aus seiner Heimat Ghana zu Rapid.

VIDEO: Rapid - die Wiederauferstehung von Antiste?