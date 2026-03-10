NEWS

Weiterer Rapid-Kicker von Borussia Dortmund beobachtet

Neben Nikolaus Wurmbrand dürfte es der BVB auch auf einen anderen Rapid-Spieler abgesehen haben.

Weiterer Rapid-Kicker von Borussia Dortmund beobachtet Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem SK Rapid und dem FC Red Bull Salzburg stand vergangenen Sonntag unter prominenter Beobachtung.

Borussia-Dortmund-Sportdirektor Sebastian Kehl war vor Ort und schaute gleich mehreren Akteuren genauer auf die Beine. Lange blieb es nicht verborgen, um welche Spieler es sich handelt.

Nikolaus Wurmbrand und Joane Gadou im Visier von Dortmund >>>

Allerdings sollen die beiden nicht die einzigen Spieler gewesen sein, die das Interesse des BVB auf sich gezogen haben. Offenbar soll auch Rapid-Youngster Daniel Nunoo beobachtet worden sein. Das berichtet "Sky", unter Berufung auf mehrere österreichische Quellen.

Der 19-jährige Ghanaer bestritt gegen Salzburg erst sein fünftes Pflichtspiel für die erste Mannschaft des SK Rapid, brachte es in seiner kurzen Zeit jedoch bereits auf ein Tor und eine Vorlage. Nunoo wechselte 2024 für 25.000 Euro aus seiner Heimat Ghana zu Rapid.

VIDEO: Rapid - die Wiederauferstehung von Antiste?

Die Rekord-Abgänge des SK Rapid

Platz 30: Marcus Pürk
Platz 29: Andreas Herzog

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

Deutsche Bundesliga
24
Salzburg-Verteidiger im Visier des FC Barcelona

Salzburg-Verteidiger im Visier des FC Barcelona

Bundesliga
23
Frei im Vertrag, frei im Kopf? Kann Antiste doch noch helfen?

Frei im Vertrag, frei im Kopf? Kann Antiste doch noch helfen?

Bundesliga
29
Direkte Duelle: Salzburg und Ried an der Spitze

Direkte Duelle: Salzburg und Ried an der Spitze

Bundesliga
11
Nach Treffer gegen Salzburg: Die Wiederauferstehung von Antiste?

Nach Treffer gegen Salzburg: Die Wiederauferstehung von Antiste?

Bundesliga
23
Nach roter Karte! So lange fehlt Kreuzriegler dem GAK

Nach roter Karte! So lange fehlt Kreuzriegler dem GAK

Bundesliga
13
FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

Champions League

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Daniel Nunoo Transfermarkt Gerüchteküche Borussia Dortmund SK Rapid Wien