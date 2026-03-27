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Gemeinderat entschied über Bundesliga-Stadion für die WSG Tirol

Die WSG Wattens hat auf dem Weg zu einer bundesligatauglichen Heimstätte eine erste Hürde übersprungen.

Gemeinderat entschied über Bundesliga-Stadion für die WSG Tirol Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Rückt die Rückkehr der WSG Tirol nach Wattens näher?

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, gibt es jedenfalls grünes Licht vom Gemeinderat. Dieser entschied am Donnerstagabend einstimmig die Änderung des Pachtvertrags, wodurch der Bundesligist in der kommenden Saison mit dem Bau eines für die höchste Spielklasse tauglichen Stadions beginnen darf.

Der Baubeginn ist für Herbst 2026 oder den Frühling 2027 anvisiert. Rund 5300 Zuschauer soll das umgebaute Gernot-Langes-Stadion dann fassen, der Gästesektor wird in den Süden verlegt, auch im Norden und Osten sollen neue Tribünen gebaut werden (mehr zu den Plänen >>>).

Rund sieben Millionen Euro soll der Traum von der Rückkehr nach Wattens kosten. Bislang spielt die WSG Tirol in der Bundesliga im Innsbrucker Tivoli - der Zuschauerschnitt liegt heuer gerade einmal bei 2.081 Besuchern pro Spiel.

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