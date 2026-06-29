Klagenfurt verhandelt mit deutschem Ex-Teamspieler

Zuletzt sorgte Helmut Kaltenegger, Sponsor von Austria Klagenfurt, mit seinem Unternehmen TGI AG für Schlagzeilen. In der Firmenzentrale in Vaduz wurde eine Razzia durchgeführt.

Nach längerer Funkstille hat sich der Unternehmer nun zu Wort gemeldet: "Es läuft alles. Der geforderte Rückabwicklungsprozess ist in einer Woche fertig." Dann gilt sein voller Fokus wieder dem kriselnden Regionalligisten.

Wie er der "Krone" bestätigt, ist die Kaderplanung in vollem Gange. "Ich komme mit drei neuen Spielern aus Leoben-Zeiten."

Große Pläne auf dem Transfermarkt

Doch damit nicht genug: Mit einem ehemaligen deutschen Nationalspieler soll man sich bereits in Gesprächen befinden. "Zudem verhandle ich mit einem älteren Knipser, der einst für Deutschland spielte - bei seiner Gehaltsvorstellung kann sich jeder andere Klub eine halbe Mannschaft kaufen", plaudert der Goldhändler aus dem Nähkästchen.

Die Marschroute ist klar: "Unser Ziel bleibt jedenfalls der Durchmarsch in die 2. Liga, dann stocken wir das Budget wieder auf."

Türkischer Sponsor war bereits in Klagenfurt

15 Abgänge stehen bereits fest, darunter auch Rei Okada. Mit Mateo Lekaj, Daniel Owusu, Marcel Kobal, Alex Ristic und noch einem Slowenen sind gleich mehrere Spieler auf Probe in Klagenfurt.

Die Ernennung zum Austria-Präsidenten ist noch ausständig, zudem ist er auch noch nicht Teilhaber der GmbH. "Das passiert bald - wir werden uns demnächst zusammensetzen. Dann hoffe ich natürlich, dass ich die Zustimmungen bekomme", so Kaltenegger.

Auch auf Sponsorenebene gibt es Neuigkeiten: Der angekündigte türkische Investor ließ sich kürzlich das Wörthersee-Stadion zeigen, es soll sich jedoch lediglich um ein Sponsoring handeln.