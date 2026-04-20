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Luca Pazourek: "Gegen Rapid schmeckt ein Tor noch bissl mehr"

Die Austria-Leihgabe erzielt ausgerechnet gegen den Wiener Stadtrivalen sein erstes Bundesliga-Tor für Hartberg. Das sagt der 21-Jährige nach Abpfiff zum Spiel.

Luca Pazourek: "Gegen Rapid schmeckt ein Tor noch bissl mehr" Foto: © GEPA
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Seit Jänner läuft Austria-Leihgabe Luca Pazourek für den TSV Hartberg auf und hat sich in der Steiermark schnell einen Stammplatz erarbeitet.

Am Sonntag belohnte sich der 21-Jährige dafür mit seinem ersten Bundesliga-Treffer - ausgerechnet im Duell mit Rivale SK Rapid.

Im Interview nach dem Spiel freut sich der 21-Jährige: "Gegen Rapid schmeckt ein Tor noch bissl mehr."

Pazourek mit Remis dennoch nicht zufrieden

Doch trotz seines Führungstreffers, konnte der TSV Hartberg keine drei Punkte vor heimischer Kulisse sammeln (zum Spielbericht >>>).

Auch deshalb ist er nach Abpfiff nicht vollends zufrieden: "Schöner wären aber drei Punkte gewesen."

Pazourek ergänzt: "Wir haben in den letzten Spielen weniger Tore gemacht, heute haben wir gleich zwei gemacht. Leider haben wir auch zwei bekommen, daran müssen wir arbeiten."

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