Austria verspielt Sieg erneut: "Spiegelbild der Meistergruppe"

Und wieder war es nichts mit drei Punkten für Austria Wien!

Die Veilchen müssen sich trotz 1:0-Führung beim SK Sturm Graz mit einem 1:1 (Spielbericht >>>) begnügen. Damit warten die Wiener seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg.

Zudem ist es nach dem Hinspiel gegen Sturm (2:5) und dem Derby-Remis (1:1) bereits die dritte verspielte Führung im siebten Spiel der Meistergruppe.

Spiegelbild der Austria-Meistergruppe

"Das ist ein Spiegelbild unserer Meistergruppe", lautete das logische Fazit von Kapitän Manfred Fischer in der Mixed-Zone.

Die 1:0-Führung von Tin Plavotic brachte die Gäste in der 54. Minute eigentlich in eine aussichtsreiche Position auf drei Punkte.

"Du bist nicht unverdient in Führung", meinte Fischer, der gleich die Chance von Kollege Aleksandar Dragovic erwähnte. Der Innenverteidiger bugsierte wenige Minuten vor dem Ausgleich der Grazer den Ball nach einem Standard mit dem Außenrist an die Stange.

Umso bitterer war es, dass der Sack nicht zugemacht wurde. "Es gab drei Minuten, wo sie richtig Druck gemacht haben. Die Phase hätten wir überstehen müssen, das haben wir leider nicht geschafft. So stehen wir wieder nur mit einem Punkt da, das ist sehr bitter", so ein enttäuschter Kapitän.

Kurz vor Schluss drückte Paul Koller nach einem Standard den Ball über die Linie und kostete der Austria damit zwei wichtige Zähler (85.).