Fulminante zweite Hälfte! Rapid strauchelt in Hartberg

In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga lässt der SK Rapid in der Oststeiermark Punkte liegen. Hartberg ringt dem 2:2 nach Sturm auch Rapid ein Unentschieden ab. Dennoch müssen die Hartberger weiter auf den ersten Sieg in der Meistergruppe warten.

Das Spiel beginnt verhalten. Rapid hat mehr Spielanteile, kommt aber nicht gefährlich vor das gegnerische Tor. Die beste Chance hat Hartberg kurz vor der Pause.

Hartberg stellt Spiel auf den Kopf

Hoffmann läuft alleine auf Rapid-Goalie Hedl zu, wartet aber eine Spur zu lange und sein Schuss wird im letzten Moment von Schöller zur Ecke geblockt (45.).

Kurz darauf stellt Spendlhofer das Spiel mit einem Traumtor auf den Kopf: Die Ecke kommt zu Schopp, der das Kopfballduell mit Cvetkovic gewinnt und auf Spendlhofer weiterleitet. Der Routinier hat eine gute Idee und chippt den Ball über Hedl ins Tor (45.).

Zwei Tore in fünf Minuten

Die zweite Hälfte startet deutlich besser als die erste. Rapid kommt zwei Minuten nach Wiederanpfiff zum Ausgleich: Flanke von Ahoussou, Seidl legt im Strafraum ab auf Bolla, der via Schopp zum Ausgleich trifft (47.).

Doch Hartberg geht wenig später erneut in Führung: Nach einer Ecke kommt Pazourek zum Schuss, dieser wird von Ahoussou noch unglücklich mit der Schulter abgefälscht und kullert zur erneuten Führung der Hartberger ins Tor!

Es ist das erste Tor der Austria-Leihgabe in der Bundesliga und das ausgerechnet gegen Rapid (52.).

Rapid kommt nochmal zurück

Doch Rapid kann noch einmal zurückschlagen und ausgleichen. Weiter Ball auf den eingewechselten Dahl, der sich gegen Torschützen Pazourek durchsetzt und sein drittes Saisontor erzielt (67.).

Nach dem Tor regt sich Manfred Schmid wegen eines möglichen Foulspiels so sehr auf, dass der Hartberger Trainer von Schiedsrichter Weinberger mit Rot auf die Tribüne geschickt wird.

In der Folge kommt keines der beiden Teams zu einem weiteren Tor, es bleibt beim 2:2. Damit muss Hartberg weiter auf den ersten Sieg in der Meistergruppe warten. Rapid ist Vierter, Hartberg Sechster.