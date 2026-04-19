Rapid: "Können in solchen Spielen keine Punkte liegen lassen"

Erneut lässt der SK Rapid in der ADMIRAL Bundesliga leichtfertig Punkte liegen.

In Hartberg müssen sich die Hütteldorfer in der 27. Runde mit einem 2:2 begnügen (zum Spielbericht >>>).

Besonders hadern die Wiener mit den leichtfertigen Gegentoren. Beide Tore resultierten aus Standardsituationen.

Ercan Kara findet nach dem Spiel deutliche Worte: "Sie haben zwei Tore geschossen . und wir wissen nicht wie."

Seidl: "Haben viel versucht"

Ähnlich fällt die Analyse von Kapitän Matthias Seidl aus, der die Enttäuschung über das Ergebnis nicht versteckt: "Wir sind sehr enttäuscht, was das Ergebnis betrifft. Sie haben aus zwei Standards getroffen, eines war abgefälscht, das andere ins Kreuzeck."

Auch deshalb reichen zwei Tore nicht aus: "Wir haben viel versucht. Die letzte Durchschlagskraft hat dann aber vielleicht gefehlt."

Trainer Johannes Hoff Thorup ist nach dem Spiel zwiegespalten: "Ich kann die Jungs einerseits für die Leistung loben, aber ich muss mit ihnen auch hart sein, wie wir die Tore bekommen. Unsere Leistung heute hätte mehr Punkte verdient gehabt."

Lehren für Mittwoch?

Ein Lichtblick auf Seiten der Grün-Weißen ist Bendegúz Bolla, der mit seinem bereits dritten Saisontor erneut seine Offensivqualitäten unter Beweis stellt. "Es ist auch mein Job vor dem Tor gefährlich zu sein", sagt der Ungar.

Dennoch überwiegt auch bei ihm der Ärger über die vergebenen Punkte: "Es ist in der Tabelle sehr eng. Deswegen ist auch jeder Punkt wichtig. Wir können in solchen Spielen keine Punkte liegen lassen."

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht: Bereits am Mittwoch kommt es erneut zum Duell mit Hartberg, diesmal im eigenen Stadion.

Seidl weiß, worauf es dabei ankommen wird: "Wir müssen noch genauer im Passspiel und bei den Flanken sein. Sie können uns im Konter jede Zeit wehtun."