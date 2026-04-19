TSV Hartberg TSV Hartberg HTB SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
2:2
1:0 , 1:2
  • Lukas Spendlhofer
  • Luca Pazourek
  • Bendeguz Bolla
  • Petter Nosakhare Dahl
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Rapid: "Können in solchen Spielen keine Punkte liegen lassen"

Die Wiener hadern mit zwei verlorenen Punkten gegen Hartberg. Besonders ärgern sich die Grün-Weißen über die leichtfertigen Gegentore.

Rapid: "Können in solchen Spielen keine Punkte liegen lassen" Foto: © GEPA
Florian Hager
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erneut lässt der SK Rapid in der ADMIRAL Bundesliga leichtfertig Punkte liegen.

In Hartberg müssen sich die Hütteldorfer in der 27. Runde mit einem 2:2 begnügen (zum Spielbericht >>>).

Besonders hadern die Wiener mit den leichtfertigen Gegentoren. Beide Tore resultierten aus Standardsituationen.

Ercan Kara findet nach dem Spiel deutliche Worte: "Sie haben zwei Tore geschossen . und wir wissen nicht wie."

Seidl: "Haben viel versucht"

Ähnlich fällt die Analyse von Kapitän Matthias Seidl aus, der die Enttäuschung über das Ergebnis nicht versteckt: "Wir sind sehr enttäuscht, was das Ergebnis betrifft. Sie haben aus zwei Standards getroffen, eines war abgefälscht, das andere ins Kreuzeck."

Auch deshalb reichen zwei Tore nicht aus: "Wir haben viel versucht. Die letzte Durchschlagskraft hat dann aber vielleicht gefehlt."

Trainer Johannes Hoff Thorup ist nach dem Spiel zwiegespalten: "Ich kann die Jungs einerseits für die Leistung loben, aber ich muss mit ihnen auch hart sein, wie wir die Tore bekommen. Unsere Leistung heute hätte mehr Punkte verdient gehabt."

Lehren für Mittwoch?

Ein Lichtblick auf Seiten der Grün-Weißen ist Bendegúz Bolla, der mit seinem bereits dritten Saisontor erneut seine Offensivqualitäten unter Beweis stellt. "Es ist auch mein Job vor dem Tor gefährlich zu sein", sagt der Ungar.

Dennoch überwiegt auch bei ihm der Ärger über die vergebenen Punkte: "Es ist in der Tabelle sehr eng. Deswegen ist auch jeder Punkt wichtig. Wir können in solchen Spielen keine Punkte liegen lassen."

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht: Bereits am Mittwoch kommt es erneut zum Duell mit Hartberg, diesmal im eigenen Stadion.

Seidl weiß, worauf es dabei ankommen wird: "Wir müssen noch genauer im Passspiel und bei den Flanken sein. Sie können uns im Konter jede Zeit wehtun."

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt

Philipp Lahm
Ronaldinho

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Schmid-Ärger nach Remis: "Für mich klar, dass es ein Foul ist"

Schmid-Ärger nach Remis: "Für mich klar, dass es ein Foul ist"

Bundesliga
Fulminante zweite Hälfte! Rapid strauchelt in Hartberg

Fulminante zweite Hälfte! Rapid strauchelt in Hartberg

Bundesliga
42
Bundesliga LIVE: Rapid muss in Hartberg ran

Bundesliga LIVE: Rapid muss in Hartberg ran

Bundesliga
44
Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Bundesliga
37
Die 15 Spieler mit den meisten Einsätzen für den FC Bayern

Die 15 Spieler mit den meisten Einsätzen für den FC Bayern

International
7
Diese ÖFB-Spieler wurden in den Top-5-Ligen Meister

Diese ÖFB-Spieler wurden in den Top-5-Ligen Meister

International
18
Die spannendsten Titelentscheidungen der Premier-League-Historie

Die spannendsten Titelentscheidungen der Premier-League-Historie

International
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball TSV Hartberg SK Rapid Wien Bendegúz Bolla Johannes Hoff Thorup Florian Hager LAOLA1+