Khudyakov in Top-Form - "Hat untermauert, warum er im Tor steht"

Es war eine dieser Paraden, die einem Tormann nicht sehr oft in seiner Karriere gelingen.

Beim 1:1 im Spitzenspiel der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem LASK und dem SK Sturm (Spielbericht>>>) war ein junger Mann hauptverantwortlich dafür, dass diese Partie nicht zugunsten des Linzer Heimteams umschlug: Daniil Khudyakov.

Der Russe, davor schon mit wichtigen Paraden zur Stelle, kratzte in der Schlussphase einen eigentlich unmöglich zu haltenden Abschluss von Joao Tornich (zumindest nach Meinung des Schiedsrichter-Teams) auf der Linie raus und wurde damit zum Man of the Match aus Grazer Sicht.

"'Dani' hat heute fantastisch gehalten, er war ein super Rückhalt. Er hat extreme Souveränität und Ruhe ausgestrahlt, er ist schwer zu biegen", schwärmt Coach Fabio Ingolitsch.

"Er kann spezielle Bälle halten"

Dabei lief die Saison für Khudyakov bisher überhaupt nicht nach Wunsch. Im Sommer brach er sich bei einem Fahrradunfall das Handgelenk und fiel fast den gesamten Herbst aus, bei seinem Comeback für die erste Mannschaft im ÖFB-Cup-Viertelfinale verletzte er sich im Hüftbereich und musste erneut mehrere Wochen zusehen.

Am Sonntag in Linz bestritt der 22-Jährige erst sein drittes Bundesliga-Spiel in dieser Saison, nachdem er erst vor zwei Wochen sein Comeback gab und damit Matteo Bignetti wieder aus dem Grazer Tor verdrängte.

"Er hat untermauert, warum er wieder ins Tor gekommen ist, obwohl es mit Matteo Bignetti sehr gut gelaufen ist. Wir sind von ihm überzeugt, er kann spezielle Bälle halten", erklärt Ingolitsch seine Entscheidung pro Khudyakov.