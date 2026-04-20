Ingolitsch: "Unser Ziel ist ein internationaler Startplatz"

Der SK Sturm kann im Spitzenspiel der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga dem LASK ein 1:1 abtrotzen (Spielbericht>>>) und bleibt damit auf Kurs doppelte Titelverteidigung.

Zwei Punkte Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Spielen, von denen die Mehrheit zuhause in Graz ausgetragen wird - man könnte meinen, die "Blackies" strotzen vor dem ultimativen Saisonfinish vor Selbstvertrauen. Falsch gedacht.

"Ich glaube nicht, dass wir heute wie ein Meister aufgetreten sind, sondern wie ein Team, das zusammenhält und bereit ist, gemeinsam zu verteidigen und zu leiden, sich für nichts zu gut ist. Aber meisterlich würde ich das nicht nennen", findet Fabio Ingolitsch deutliche Worte zum tatsächlich recht unterlegenen Auftritt auf der Linzer Gugl.

Matchplan nicht aufgegangen

Nach einem guten Beginn, der mit der aus einem strittigen Elfmeter resultierten Führung belohnt wurde, "haben wir überhaupt nicht mehr ins Spiel gefunden, sondern sind immer passiver geworden und haben dem Gegner immer mehr Räume gegeben", kritisiert der Grazer Trainer.

Verteidiger Albert Vallci ergänzt: "Bis auf die ersten 15 Minuten waren wir ganz klar unterlegen. Wir haben es überhaupt nicht geschafft, den Gegner vom Tor fernzuhalten, jeder lange Ball war gefährlich."

Dabei hätte der Matchplan genau das Gegenteil vorgesehen gehabt.

"Der Hauptpunkt, den wir vor dem Spiel angesprochen haben, war, dass diese langen Bälle wie Bomben in die eigene Box reinfliegen, wenn du vorne nicht diesen Maximaldruck am Ball bekommst, um sie wegzuhalten", schüttelt Ingolitsch den Kopf.

"Freue mich fast ein bisschen drauf, das Spiel auseinanderzunehmen"

Auch deshalb habe Sturm "heute in dem einen Spiel gefühlt so viel zugelassen wie davor über die ganze Saison hinweg".

Ein zweites Mal, nämlich am kommenden Mittwoch, wenn der LASK zum "Rückspiel" in der Merkur Arena gastiert, werde das sicher nicht gut gehen, weiß Vallci: "Wir müssen zwei Gänge höher schalten, wenn wir am Mittwoch gewinnen wollen."

Dafür wird es auch einen neuen Matchplan benötigen, den Ingolitsch am Montag gemeinsam mit seinem Staff entwerfen wird.

"Ich freue mich fast schon ein bisschen darauf, dieses Spiel morgen auseinanderzunehmen, weil ich denke, dass es extrem viele gute Bilder für uns gibt, die enorm wichtig sein werden für Mittwoch", so der 34-Jährige am Sonntag.

Trotzdem war es ein wichtiger Punkt