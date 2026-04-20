Ansakonferenz

LASK vs. Sturm: Ein Pfiff mit Folgen?

Umstrittener Elfer im Gipfeltreffen, Salzburg meldet sich zurück, unten bleibt alles offen – die Ansakonferenz analysiert die 27. Runde.

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Das Titelrennen bleibt heiß – und bekommt ordentlich Zündstoff!

Sturm und der LASK trennen sich im Spitzenspiel 1:1, doch alles dreht sich um den strittigen Elfer für die Grazer. Fehlentscheidung? Die Diskussionen laufen heiß:

"Warum wird der Elfer für Sturm so thematisiert, der aufgestützte Ausgleich des LASK aber nicht?", schreibt Kludan via Instagram.

Salzburg nutzt das und gewinnt 3:1 bei der Austria, Rapid lässt beim 2:2 in Hartberg Punkte liegen.

Unten wird es kurios: Alle drei Spiele in der Qualigruppe enden remis. Der Abstiegskampf bleibt komplett offen – auch, weil WAC-Coach Thomas Silberberger mit klaren Ansagen aufhorchen lässt.

Hannes, July und Patrick liefern in Episode 75 die Analyse zur wohl wildesten Phase der Saison.

Hier ansehen:

Die 75. Episode als Podcast anhören:

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