Tabellenführung verteidigt! Sturm entführt Punkt aus Linz

Am 27. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trennen sich der LASK und der SK Sturm mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Grazer gehen durch Kiteisvili in Führung (11.), der LASK kann am Ende durch Kalajdzic noch ausgleichen (68.). Am Ende hat Sturm Glück mit einem Punkt im Gepäck als Tabellenführer nach Graz zu reisen.

Sturm geht glücklich in Führung

Das Spiel beginnt mit einem Paukenschlag. Nach nur sechs Minuten geht Fosso nach einem schönen Sturm-Angriff im Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Altmann zeigt auf den Punkt.

Nach minutenlangem VAR-Check bleibt es bei der harten Entscheidung. Kiteishvili tritt an und bringt Sturm mit seinem 13. Saisontor mit 1:0 in Front (11.).

Danach dreht der LASK auf und ist das bessere Team. Die besten Ausgleichschancen vergeben die Linzer durch Jörgensen. Der Däne versucht es artistisch, trifft per Seitfallzieher aber nur die Latte (20.).

Auch Adeniran kommt in gute Situationen, kurz vor der Pause hat Sturm Glück nach einem Angriff des US-Stürmers mit der Führung in die Pause zu gehen (45.+5).

Kalajdzic erlöst bemühten LASK

In der zweiten Halbzeit versucht der LASK den Druck hochzuhalten, Sturm ist vermehrt mit Defensivaufgaben beschäftigt. Zunächst haben die Linzer noch Pech, weil Jörgensen wieder nur Aluminium trifft (66.).

Wenig später belohnt sich die Kühbauer-Elf aber für ihre Offensivbemühungen. Nach einer Flanke des eingewechselten Bello gewinnt Kalajdzic in der Mitte das Kopfballduell gegen Koller und nickt zum 1:1 ein (68.).

Die beste Chance auf die Führung hat Tornich. Er bekommt den Ball aber nicht zur Gänze über die Linie (77.).

Am Ende scheitert der LASK an der Chancenverwertung, Sturm entführt einen wichtigen Punkt aus Linz und bleibt vorerst Tabellenführer.