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Auf Wunsch von Rangnick: Pizzera veröffentlicht WM-Song

Im Auftrag von Teamchef Ralf Rangnick hat Musiker Paul Pizzera die offizielle WM-Hymne des österreichischen Nationalteams veröffentlicht. In "Stripes and Stars" widmet er jedem der 26 ÖFB-Kaderspieler eine eigene Zeile.

Auf Wunsch von Rangnick: Pizzera veröffentlicht WM-Song Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Fußball-Nationalteam hat pünktlich vor der Weltmeisterschaft seinen offiziellen Song erhalten. Musiker Paul Pizzera präsentierte am Freitag im Ö3-Wecker die Hymne "Stripes and Stars", die auf Initiative von Teamchef Ralf Rangnick entstanden ist.

Das Besondere dabei: Pizzera verarbeitet sämtliche 26 Spieler des österreichischen WM-Kaders in seinem Liedtext und widmet jedem Teamspieler eine eigene Zeile. Auch Rangnick selbst findet gegen Ende des Songs Erwähnung.

Kreative Reime auf ÖFB-Stars

Für Aufmerksamkeit sorgt vor allem die kreative Umsetzung der Spieler-Namen. So heißt es etwa: "You may have Taylor Swift, but we've got Gregoritsch", "You've got Kendrick Lamar, but we've got Alaba" oder "You may have Britney bitch, we've got Arnautovic".

Bereits ein vorab veröffentlichter Ausschnitt hatte in den sozialen Medien für Begeisterung gesorgt. Produziert wurde der Song von Daniel Fellner.

Rangnick wollte englischen WM-Song

Wie Pizzera verriet, kam der Wunsch nach einer englischsprachigen Hymne direkt von Teamchef Rangnick. Dadurch sollten auch internationale Fans und Freunde des Nationalteams den Song mitsingen können.

Für den Musiker soll "Stripes and Stars" vor allem als Motivation für die ÖFB-Auswahl dienen. Die Mannschaft lasse mit ihrer WM-Teilnahme "ein ganzes Land gemeinsam träumen und hoffen", erklärte Pizzera im Ö3-Wecker.

Hier kannst du den WM-Song anhören:

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