Der nächste Teenager schafft den Sprung ins Nationalteam: Joris Boguo steht erstmals im Kader der österreichischen U21-Auswahl.

Der 18-jährige Offensivspieler der SV Ried wurde von Teamchef Peter Perchtold nachnominiert und absolviert ab sofort einen einwöchigen Trainingslehrgang im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf.

Dort bereitet sich das U21-Team auf die entscheidenden Spiele in der EM-Qualifikation im Herbst vor. Boguo ist damit bereits der achte Debütant im aktuellen Aufgebot, nachdem Perchtold den eigentlichen Kader schon vor über einer Woche nominiert hatte.

Aufstieg bei der SV Ried

Boguo zählt zu den spannendsten Offensivtalenten im Rieder Kader. Der pfeilschnelle Flügelspieler hat sich in den vergangenen Wochen zum Stammspieler bei den Innviertlern entwickelt und überzeugte zuletzt mit starken Leistungen.

Besonders beim 2:1-Heimsieg gegen den SK Rapid im Hinspiel des Europacup-Playoffs setzte er ein Ausrufezeichen, als er den entscheidenden Treffer erzielte.

Der Wiener wechselte im Jänner 2024 vom SV Donau in die Jugend der Rieder und schaffte zunächst über die Jungen Wikinger den Sprung zu den Profis. Seit dem vergangenen Sommer ist Boguo fixer Bestandteil des Bundesliga-Kaders und kommt bereits auf 25 Einsätze im Oberhaus.