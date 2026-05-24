Fix! Ried zieht Kaufoption bei vorläufigem WM-Spieler

Es ist in trockenen Tüchern!

Die SV Oberbank Ried verpflichtet Jussef Nasrawe nach seiner Leihe fest und zieht die Kaufoption. Der 19-Jährige erhält einen bis 2027 laufenden Vertrag. Die Ablösesumme soll knapp 100.000 Euro betragen.

Nasrawe mit Ried im Kampf um Europa und vor der WM?

Es ist eine Belohnung nach einer starken Saison des irakischen Nationalspielers. Nasrawe kam im Jänner als Nachwuchsspieler vom FC Bayern München ins Innviertel und absolvierte bislang 15 Einsätze für den Aufsteiger.

Für den 19-Jährigen stehen nun wichtige Wochen bevor. Bereits am Pfingstmontag will sich Ried nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel über den SK Rapid in Wien-Hütteldorf mit dem letzten Europacup-Startplatz belohnen (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zudem steht Nasrawe im vorläufigen WM-Kader Iraks und träumt von einer Teilnahme bei der kommenden WM-Endrunde.