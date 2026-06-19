Barry und Co. dürfen nicht nach England wechseln

Abubakr Barrys Traum von England ist vor ein paar Wochen mit einem Mail des britischen Innenministeriums an die englischen Profi-Klubs geplatzt.

Stoke City hatte großes Interesse daran, den Gambier von der Wiener Austria zu kaufen. Das ist seither nicht mehr möglich.

Die Regeln, nach denen ein ausländischer Spieler angemeldet werden darf, wurden geändert.

"Das war ein Schock für die Klubs"

"Das war ein großer Schock für die Klubs aus der Championship", sagt Philip Hoffmann-Ostenhof.

Der 24-jährige Wiener arbeitet für die englische Agentur "OmniSport". Dort ist er für den österreichischen Markt zuständig.

"OmniSports" betreut nicht nur Dutzende, vor allem junge Spieler auf der Insel, sondern unterstützt englische Klubs auch bei der Verpflichtung von Kickern aus dem Ausland.

Käsekrainer und Stiegl-Bier für englische Klubs

Alle zwei Wochen bekommen alle englischen Vereine Scouting-Dossiers zugesandt, in denen spannende Spieler aus der ADMIRAL Bundesliga genau unter die Lupe genommen werden.

Vor kurzem erst nahmen 16 Vereine im Büro in Manchester an einem Österreich-Event teil, bekamen Käsekrainer und Stiegl-Bier kredenzt.