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Wechsel von Salzburg-Youngster in die Premier League vor Vollzug

Das ÖFB-Talent soll unmittelbar vor einem Transfer auf die Insel stehen. Von einem bekannten Transferinsider gibt es bereits ein "Here we go".

Wechsel von Salzburg-Youngster in die Premier League vor Vollzug Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Transfer von Jannik Schuster in die Premier League nimmt immer mehr Formen an!

Mittlerweile gibt es das traditionelle "Here we go" von Transferexperte Fabrizio Romano. So bezahlt der FC Brentford laut dem Bericht eine fixe Ablösesumme von 17 Millionen Euro an Red Bull Salzburg. Zusätzlich kommen noch drei Millionen Euro an Bonuszahlungen hinzu.

Der 19-jährige Abwehrspieler soll beim Klub aus London einen Langzeitvertrag unterzeichnen.

Stammplatz bei den "Bullen" erkämpft

Der fünffache U21-Teamspieler hat sich im Laufe der aktuellen Spielzeit einen Stammplatz in Salzburgs Abwehr erarbeitet und kommt auf 28 Pflichtspiel-Einsätze. Am 28. Spieltag erzielte Schuster gegen die Wiener Austria sein erstes Bundesliga-Tor.

Am Montag kamen erstmals Gerüchte über einen Abgang von Schuster auf (Hier nachlesen >>>).

Die 50 teuersten ÖFB-Transfers aller Zeiten

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