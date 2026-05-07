Die ADMIRAL Bundesliga hat die zweitjüngsten Trainer der Welt

Immer jünger werden die Trainer der ADMIRAL Bundesliga. Fabio Ingolitsch ist mit gerade einmal 34 Jahren der jüngste Trainer der Liga, gefolgt wird er von Maximilian Senft (36), Johannes Hoff Thorup (37), Daniel Beichler (37) und Ognjen Zaric (37).

International ist die Liga damit vergleichsweise sehr jung. Wie eine Statistik von CIES Football Observatory zeigt, ist die heimische Division mit einem Altersschnitt von 44,6 Jahren die zweitjüngste Liga der Welt hinter Schweden (43,5 Jahre). Untersucht wurden 55 Spielklassen.

Geht es um den Trainer-Anteil unter 40 Jahren, hält Österreich sogar bei Platz eins (41,7 %).

Trainer in Topligen teils deutlich älter

Auf die ältesten Trainer im Schnitt setzen Bulgarien (55,6 Jahre) und Argentinien (54,6 Jahre). Die Ligue 1 ist mit 53,4 Jahren bei den Trainern die älteste der europäischen Topligen, gefolgt von LaLiga (51,7 Jahre).

Die Serie A (50,4 Jahre) und die Premier League (49,0 Jahre) befinden sich im Mittelfeld. Die Deutsche Bundesliga hingegen setzt von den Topligen auf die jüngsten Cheftrainer (47,9 Jahre).

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