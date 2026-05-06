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So geht es für Ansu Fati weiter

Seit dem Sommer läuft der einstige Hoffnungsträger leihweise in Frankreich auf. Nun zeichnet sich ab, wie es für den jungen Spanier weitergeht:

So geht es für Ansu Fati weiter Foto: © GETTY
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Seit vergangenem Sommer ist Ansu Fati vom FC Barcelona an AS Monaco verliehen.

In dieser Saison steht er bei zehn Ligatoren in 23 Spielen. Nun zeichnet sich so langsam eine Tendenz ab, wie es mit dem ehemaligen Supertalent weitergehen wird.

Kaufoption in Höhe von elf Millionen Euro

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano plant AS Monaco offenbar, die Kaufoption in Höhe von elf Millionen Euro für Ansu Fati zu aktivieren und den Offensivspieler fix zu verpflichten.

Auch Barcelona soll über die Pläne der Monegassen informiert sein. Die Gespräche über einen permanenten Transfer befinden sich demnach bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

Für Fati würde damit nach vielen Jahren die Zeit bei Barcelona endgültig enden.

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