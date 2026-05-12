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Grün-weiße Stürmersuche: Rapid bei Däne in der Pole Position

Die Hütteldorfer sollen die besten Karten im Werben um den dänischen Mittelstürmer haben.

Grün-weiße Stürmersuche: Rapid bei Däne in der Pole Position Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid scheint im Rennen um die Dienste von Tonni Adamsen in der Pole Position zu stehen.

Das schreibt Sky-Reporter Eric Niederseer auf "X". Neben den Hütteldorfern buhlen zudem auch die dänischen Großklubs Bröndby IF und FC Kopenhagen um den 31-Jährigen.

Wechsel nicht von Europacup-Teilnahme abhängig

Adamsen, Landsmann von Trainer Johannes Hoff Thorup, kommt in dieser Saison auf 19 Tore in wettbewerbsübergreifend 37 Spielen für Silkeborg IF. Im Sommer ist der Linksfuß ablösefrei zu haben.

Wie der "Kurier" berichtet, soll die Zusage des Mittelstürmers nicht vom Einzug in einen europäischen Wettbewerb abhängen. Geschäftsführer Sport Markus Katzer hat sich zuletzt nicht zu dem Gerücht äußern wollen - die Rapid-Verantwortlichen dürften wohl erst den Medizincheck abwarten wollen.

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