Seit Februar 2025 spielt Krystof Daněk nun bereits für LASK.

Nachdem zunächst eine Kurzleihe vereinbart worden war, konnte Sportdirektor Dino Buric den Leihvertrag im vergangenen Sommer bis 2026 ausdehnen. Zudem besitzen die Linzer eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

Nun hat sich der 23-jährige Tscheche gegenüber "inFotbal" zu seiner persönlichen Zukunft geäußert. Sein Leihengagement in Linz hat er nicht bereut, wie er selbst klarstellt: "Es war der richtige Schritt. Natürlich gab es auch schwierige Momente, wie zu Beginn jedes neuen Engagements. Diese Veränderung war für mich nicht einfach, aber ich war jeden Tag von der Richtigkeit dieses Weges überzeugt."

Was den Titelkampf in Österreich von jenem in Tschechien unterscheidet

Mit dem LASK steht Daněk kurz vor dem großen Coup, einen Punkt sind die Linzer vom zweiten Double der Vereinsgeschichte entfernt.

Das Meisterrennen in Österreich beschreibt er folgendermaßen: "Die Saison hier in Österreich war sehr ausgeglichen. Man muss wirklich bereit sein, denn am Ende zählt jeder Punkt." Ein deutlicher Unterschied im Vergleich zum Titelkampf in Tschechien, wo zwei Teams dominieren. "Sparta und Slavia liefern sich immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen", weiß die Sparta-Leihgabe.

Vier unterschiedliche Trainer

Neben dem aktuellen Höhenflug erlebte der Tscheche jedoch auch insgesamt vier verschiedene Trainer. Seiner Begeisterung für den LASK dürfte das aber keinen Abbruch getan haben.

"Ich würde definitiv nichts dagegen haben, zu bleiben. Der Verein spielt auf einem hervorragenden Niveau, die Fans sind fantastisch", schwärmt der 23-Jährige. Aktuell gilt sein voller Fokus aber dem Saisonfinish, der Klub "hätte das Double verdient", so Daněk.

WM-Teilnahme? - "Kann nicht sagen, ob ich eingeplant bin"

Ob die Kaufoption letztlich gezogen wird, sei "eine Frage der Verhandlungen zwischen den Vereinen und meiner Agentur SPORT INVEST", weiß der offensive Mittelfeldspieler.

Im Sommer könnte für den zweifachen A-Nationalspieler Tschechiens mit der WM-Teilnahme direkt das nächste Highlight anstehen. "Mit Herrn Koubek (Anm. Miroslav, Nationaltrainer Tschechiens) hatte ich bisher noch keinen Kontakt, beim letzten Lehrgang war ich verletzt. Ob ich eingeplant bin oder nicht, kann ich nicht sagen. Gesundheitlich bin ich jedenfalls bereit", stellt der 23-Jährige klar.

Auch nach dem letzten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga dürfte bei Daněk noch nicht so schnell Ruhe einkehren - zu viele Fragen bezüglich seiner unmittelbaren Zukunft sind noch ungeklärt.