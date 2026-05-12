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Nächster Schritt Ausland? Bei diesem Verein sieht Hamann Kühbauer

Didi Hamann gibt seinen eigenen Vorschlag ab, wo es den LASK-Trainer im Sommer hinziehen könnte.

Nächster Schritt Ausland? Bei diesem Verein sieht Hamann Kühbauer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag kann Didi Kühbauer mit dem LASK seinen ersten Meistertitel als Trainer in der ADMIRAL Bundesliga fixieren.

Der Erfolg des Burgenländers bleibt natürlich nicht unbemerkt.

Sollte Kühbauer im Sommer einen Wechsel forcieren, meint Johnny Ertl in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7": "Deutschland wäre der nächste Schritt, aber ich würde nicht ausschließen, dass er in ein anderes Land geht."

Didi Hamann wird in der Sendung sogar noch konkreter: "Eintracht Frankfurt. Die haben gute Erfahrungen gemacht mit Oliver Glasner und Adi Hütter."

Favoriten auf Frankfurt-Posten sind andere

"Didi bringt so viel Energie zu einem Verein, kann Menschen für sich gewinnen und es kommt nicht von ungefähr, dass er seinen Erfolg jetzt noch einmal bestätigt hat", lobt Ertl den Erfolgscoach.

Tatsächlich neigt sich die Amtszeit des aktuellen Frankfurt-Trainers Albert Riera dem Ende zu. Doch Favoriten auf die Nachfolge sollen andere sein.

Unter anderem ein Österreicher sowie ein ehemaliger Salzburg-Trainer sollen auf der Shortlist stehen (Hier nachlesen >>>).

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Christoph Lang
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