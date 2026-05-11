Rapid droht das Playoff: Trainer "will keine Ausreden hören"

Noch ist die letzte Runde der ADMIRAL Bundesliga zu spielen.

Aber die Ausgangslage für den SK Rapid ist nicht vielversprechend hinsichtlich der Hoffnungen, sich einen erneuten Umweg über das Europacup-Playoff sparen zu können.

Neben einer Niederlage der Austria gegen den LASK oder Salzburgs gegen Hartberg bräuchte es auch einen eigenen Sieg beim SK Sturm, der sich allerdings im Titel-Showdown befindet und einen Erfolg braucht, um die Linzer noch verdrängen zu können.

Kein Lauf der Dinge, von dem nach den jüngsten Leistungen unbedingt auszugehen ist.

Die "Crunchtime" hat jetzt begonnen, in jeder ausständigen Partie - sei es noch eine oder derer drei - geht es um das europäische Geschäft. Am Montag kommt Rapid zusammen, um die Derby-Niederlage aus dem System zu bekommen, nach einem freien Dienstag müssen alle brennen.

"Das haben wir uns selber eingebrockt"

Es ist nie eine leichte Situation, die Spannung einige Tage über das eigentliche Saisonende hinaus aufrechterhalten zu müssen: "Ich hoffe, dass niemand so denkt. Wenn es zum Playoff kommen sollte, dann will ich keine Ausreden hören, dass irgendwer an das Saisonende dachte", antwortete Johannes Hoff Thorup auf die Frage nach dieser Möglichkeit.

Aber er musste eingestehen: "Das Team und alle rundherum, uns inklusive (das Trainerteam, Anm.), haben diese Saison gezeigt, dass es ein Jahr mit Ups and Downs ist und es schwer ist, irgendwas zu erwarten."

Langes Gesicht aufgrund der drohenden Umstände entkam dem Dänen keines: "Wenn wir durch die Playoffs müssen, dann ist es eben das, was wir verdient haben. Und dann müssen wir dort unser Bestes zeigen."

Den Spielern ist ähnlich bewusst: Sollte es so kommen, "dann ist es so - das haben wir uns selber eingebrockt", so etwa Jannes Horn, der in den restlichen Spielen überhaupt verletzungsbedingt fehlen könnte. Sicher eine Vorgabe in Sachen Mentalität.

"Das war nicht unser Anspruch oder unser Ziel."