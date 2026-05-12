Bericht: Marko Raguz wechselt innerhalb der Liga

Marko Raguz wird die Wiener Austria im Sommer wohl verlassen!

Nach Informationen von "Sky" zieht es den Offensivspieler ins Ländle zum SCR Altach. Nur noch letzte Details seien zu klären, ehe der Transfer fixiert wird.

Weil der Vertrag von Raguz im Sommer ohnehin ausläuft, kann er ablösefrei wechseln.

Der 27-Jährige kam im Sommer 2022 vom LASK nach Wien-Favoriten, hatte in den letzten vier Jahren aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kam so nie richtig an. Für die Austria machte er in 34 Spielen zwei Tore.