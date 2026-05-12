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Gadou-Transfer: So viel kassiert Ex-Klub PSG
Der Innenverteidiger wechselt im Sommer von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund. Auch Ex-Klub PSG soll mitverdienen.
Joane Gadou verlässt Red Bull Salzburg im Sommer nach zwei Jahren in Richtung Borussia Dortmund!
Das gaben die beiden Klubs am Dienstag offiziell bekannt. Laut Medienberichten fließt eine Sockelablöse in Höhe von 19,5 Millionen Euro in die Mozartstadt.
Zusätzlich soll es Bonuszahlungen in Höhe von 4,5 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent geben.
PSG verdient mit
Doch nicht all das Geld wird bei den "Bullen" in die Kasse gehen. Wie "RMC" nun berichtet, hat sich Ex-Klub Paris Saint-Germain beim Transfer vor zwei Jahren eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert.
Damit kassiert der CL-Finalist, der den Innenverteidiger für zehn Millionen Euro verkauft hat, rund zwei Millionen Euro.