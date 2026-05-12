NEWS

Gadou-Transfer: So viel kassiert Ex-Klub PSG

Der Innenverteidiger wechselt im Sommer von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund. Auch Ex-Klub PSG soll mitverdienen.

Gadou-Transfer: So viel kassiert Ex-Klub PSG Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Joane Gadou verlässt Red Bull Salzburg im Sommer nach zwei Jahren in Richtung Borussia Dortmund!

Das gaben die beiden Klubs am Dienstag offiziell bekannt. Laut Medienberichten fließt eine Sockelablöse in Höhe von 19,5 Millionen Euro in die Mozartstadt.

Zusätzlich soll es Bonuszahlungen in Höhe von 4,5 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent geben.

Alle Infos zum Transfer >>>

PSG verdient mit

Doch nicht all das Geld wird bei den "Bullen" in die Kasse gehen. Wie "RMC" nun berichtet, hat sich Ex-Klub Paris Saint-Germain beim Transfer vor zwei Jahren eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert.

Damit kassiert der CL-Finalist, der den Innenverteidiger für zehn Millionen Euro verkauft hat, rund zwei Millionen Euro.

Mehr zum Thema

Fix! Salzburg-Verteidiger wechselt zu deutschem Topklub

Fix! Salzburg-Verteidiger wechselt zu deutschem Topklub

Bundesliga
91
Grün-weiße Stürmersuche: Rapid bei Däne in der Pole Position

Grün-weiße Stürmersuche: Rapid bei Däne in der Pole Position

Bundesliga
21
Bericht: Marko Raguz wechselt innerhalb der Liga

Bericht: Marko Raguz wechselt innerhalb der Liga

Bundesliga
60
Leihspieler offen für LASK-Verbleib: "Würde nichts dagegen haben"

Leihspieler offen für LASK-Verbleib: "Würde nichts dagegen haben"

Bundesliga
5
WAC legt Preisschild für Nikolas Polster fest

WAC legt Preisschild für Nikolas Polster fest

Bundesliga
19
Sturm Graz nimmt offenbar PSV-Talent ins Visier

Sturm Graz nimmt offenbar PSV-Talent ins Visier

Bundesliga
43
Diese Spieler blühten erst nach ihrem Bundesliga-Abschied auf

Diese Spieler blühten erst nach ihrem Bundesliga-Abschied auf

Bundesliga
17

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Transfermarkt Joane Gadou Paris Saint-Germain Borussia Dortmund FC Red Bull Salzburg