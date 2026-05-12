Platz
Spieler
Saison
neuer Verein
Ablöse (Euro)
1.
Dominik Szoboszlai
20/21
RB Leipzig
36 Mio.
2.
Brenden Aronson
22/23
Leeds
32,84 Mio.
3.
Benjamin Sesko
23/24
RB Leipzig
31,65 Mio.
4.
Karim Adeyemi
22/23
Dortmund
30 Mio.
4
Patson Daka
21/22
Leicester
30 Mio.
6.
Naby Keita
16/17
RB Leipzig
29,75 Mio.
7.
Enock Mwepu
21/22
Brighton
23 Mio.
7.
Sadio Mane
14/15
Southampton
23 Mio.
9.
Erling Haaland
19/20
Dortmund
20 Mio.
9.
Nicolas Seiwald
23/24
RB Leipzig
20
11.
Joane Gadou
26/27
Dortmund
19,5 Mio.
12.
Amadou Haidara
18/19
RB Leipzig
19 Mio.
12.
Duje Caleta-Car
18/19
Marseille
19 Mio.
14.
Strahinja Pavlovic
24/25
AC Milan
18,5 Mio.
14.
Dayot Upamecano
16/17
RB Leipzig
18,5 Mio.
16.
Dorgeles Nene
25/26
Fenerbahce
18 Mio.
17.
Munas Dabbur
19/20
FC Sevilla
17 Mio.
18.
Noah Okafor
23/24
AC Milan
15,5 Mio.
19.
Mohamed Camara
22/23
AS Monaco
15 Mio.
19.
Jonathan Soriano
16/17
BJ Guoan
15 Mio.
NEWS
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