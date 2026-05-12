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Die 20 teuersten Salzburg-Abgänge aller Zeiten

Mit Joane Gadou gelingt den "Bullen" ein weiterer teurer Abgang. Das sind die 20 teuersten RBS-Abgänge jemals:

Die 20 teuersten Salzburg-Abgänge aller Zeiten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der erste große Bundesliga-Wechsel im Sommer 2026 ist ein Abgang.

Joane Gadou verlässt die "Bullen" nach zwei Jahren in Richtung Dortmund. Alle Infos >>>

19,5 Millionen erhalten die Mozartstädter dem Vernehmen nach fix, durch verschiedene Boni könnte die Ablöse des BVB noch auf 25 Millionen Euro steigen. Selbst damit würde der junge Franzose nicht zu den fünf teuersten Salzburg-Abgängen gehören.

Das sind die teuersten Salzburg-Abgänge aller Zeiten:

Platz

Spieler

Saison

neuer Verein

Ablöse (Euro)

1.

Dominik Szoboszlai

20/21

RB Leipzig

36 Mio.

2.

Brenden Aronson

22/23

Leeds

32,84 Mio.

3.

Benjamin Sesko

23/24

RB Leipzig

31,65 Mio.

4.

Karim Adeyemi

22/23

Dortmund

30 Mio.

4

Patson Daka

21/22

Leicester

30 Mio.

6.

Naby Keita

16/17

RB Leipzig

29,75 Mio.

7.

Enock Mwepu

21/22

Brighton

23 Mio.

7.

Sadio Mane

14/15

Southampton

23 Mio.

9.

Erling Haaland

19/20

Dortmund

20 Mio.

9.

Nicolas Seiwald

23/24

RB Leipzig

20

11.

Joane Gadou

26/27

Dortmund

19,5 Mio.

12.

Amadou Haidara

18/19

RB Leipzig

19 Mio.

12.

Duje Caleta-Car

18/19

Marseille

19 Mio.

14.

Strahinja Pavlovic

24/25

AC Milan

18,5 Mio.

14.

Dayot Upamecano

16/17

RB Leipzig

18,5 Mio.

16.

Dorgeles Nene

25/26

Fenerbahce

18 Mio.

17.

Munas Dabbur

19/20

FC Sevilla

17 Mio.

18.

Noah Okafor

23/24

AC Milan

15,5 Mio.

19.

Mohamed Camara

22/23

AS Monaco

15 Mio.

19.

Jonathan Soriano

16/17

BJ Guoan

15 Mio.

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