Der erste große Bundesliga-Wechsel im Sommer 2026 ist ein Abgang.

Joane Gadou verlässt die "Bullen" nach zwei Jahren in Richtung Dortmund. Alle Infos >>>

19,5 Millionen erhalten die Mozartstädter dem Vernehmen nach fix, durch verschiedene Boni könnte die Ablöse des BVB noch auf 25 Millionen Euro steigen. Selbst damit würde der junge Franzose nicht zu den fünf teuersten Salzburg-Abgängen gehören.

Das sind die teuersten Salzburg-Abgänge aller Zeiten: